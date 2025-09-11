Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 22:48

Этот цветок растет сам без полива и ухода: посадил осенью — забыл до лета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эхинацея пурпурная — чемпион по выживанию среди многолетников. Он растет сам без полива и ухода. Посадил осенью — забыл до лета!

Ее семена и саженцы, посаженные в сентябре-октябре, проходят естественную стратификацию зимой, а мощный стержневой корень добывает влагу с глубины до 1,5 метра, не требуя полива даже в засуху. Эхинацея растет на любых почвах — от песчаных до глинистых, не боится сорняков (сама подавляет их), устойчива к болезням и морозам до −40 °C.

Достаточно бросить семена в перекопанную землю или посадить деленку на глубину 5 сантиметров, присыпать грунтом — дальше природа сделает все за вас. Уже в июне растение выпустит первые ярко-розовые «ромашки» с медовым ароматом, которые будут цвести до сентября, привлекая бабочек и пчел.

Ранее был назван многолетник, который красиво цветет, не болеет, не требует подкормок и частого полива.

