Аэропорт Волгограда временно прекратил работу

Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения на свою работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, воздушная гавань пока что не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее в аэропорту Саратова были установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации подчеркнул, что меры также были введены для обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропорту Иркутска лайнер А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет после попадания птицы в двигатель. На борту самолета находился 91 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Тем временем в Тамбовской области началось расследование жесткой посадки легкомоторного самолета, в результате которой погиб пилот. По словам Кореняко, работу проводит Межгосударственный авиационный комитет (МАК) вместе с Центральным межрегиональным территориальным управлением Росавиации.