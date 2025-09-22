Очевидцы рассказали об атаке дронов ВСУ на два кубанских города SHOT: взрывы и работа ПВО зафиксированы в Ейске и Славянске-на-Кубани

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщает о попытке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины атаковать Ейск и Славянск-на-Кубани. Местные жители рассказали каналу, что слышали более десятка взрывов и отметили работу систем противовоздушной обороны. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Очевидцы также рассказали каналу о звуках пролетов дронов и тревожных сиренах в Крымске, Темрюке и Приморско-Ахтарске. SHOT утверждает, что в Славянске-на-Кубани на территорию трех частных домовладений упали обломки сбитых беспилотников, повредив кровлю и фасады зданий. Свидетели случившегося также сообщили каналу о возгорании травы в промзоне.

Ранее сообщалось, что налет на Крым БПЛА противника был зафиксирован около 19:30 по московскому времени. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет никаких военных объектов.

До этого советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что из-за нападения беспилотников ВСУ на школу в поселке Форос разрушен актовый зал и повреждена библиотека. По его информации, был ранен охранник. Позже глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о гибели трех человек. Ранения получили 16 мирных жителей.