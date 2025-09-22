Стало известно, как россияне отдыхают в ноябре

«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 02:56

Депутат Нилов: россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября из-за переноса выходного

В ноябре 2025 года россиян ждут продолжительные выходные в честь Дня народного единства, рассказал ТАСС глава думского комитета по труду Ярослав Нилов. Суббота, 1 ноября, официально станет рабочим днем, чтобы обеспечить три дня отдыха подряд.

Как разъяснил парламентарий, праздник 4 ноября, который является официальным нерабочим днем по ТК РФ, в 2025 году выпадает на вторник. Чтобы избежать единственного рабочего дня в понедельник, 3 ноября, выходной был перенесен с субботы, 1 ноября, на понедельник.

Таким образом, чтобы обеспечить непрерывные выходные, у нас будут выходными три дня — 2, 3 и 4 ноября, — сказал Нилов.

Он уточнил, что это решение было поддержано трехсторонней комиссией и признано наиболее функциональным. В нее входят представители правительства, профсоюзов и объединений работодателей.

Ранее сообщалось, что для большинства российских школ, работающих по традиционной четвертной системе, учебный год делится на четыре периода, разделенных каникулами. Согласно рекомендациям Минпросвещения, осенние каникулы запланированы на период с 25 октября по 2 ноября 2025 года. Благодаря выходным и празднованию Дня народного единства 4 ноября, непрерывный отдых продлится целых 11 дней — с 25 октября по 4 ноября включительно.

