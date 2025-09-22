«Интервидение-2025»
Трамп запланировал ряд стратегически важных встреч на ГА ООН

Axios: Трамп пообщается с главами арабских и мусульманских стран во время ГА ООН

Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с лидерами арабских и мусульманских государств в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает американский портал Axios со ссылкой на информированные источники, встреча запланирована на 21:30 по московскому времени 22 сентября.

Основной темой переговоров станет поиск путей урегулирования палестино-израильского конфликта. Приглашения направлены лидерам Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции.

По сведениям источников портала, Белый дом планирует обсудить участие этих стран в послевоенном восстановлении сектора Газа, а также возможность размещения ими там собственных военных контингентов, — указано в сообщении.

Ожидается, что арабские лидеры попросят Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью прекращения боевых действий в Газе и отказа от аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. В тот же день президент США встретится с лидерами стран Персидского залива для обсуждения последних событий в регионе.

Ранее Нетаньяху отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону во въезде в еврейское государство. Произошло это после заявлений Макрона о намерении признать Палестину на ГА ООН.

