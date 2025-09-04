Нетаньяху запретил президенту страны НАТО посещать Израиль Нетаньяху отказал Макрону во въезде в Израиль после заявления о Палестине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону во въезде в еврейское государство, информирует Channel 13. Произошло это после заявлений Макрона о намерении признать Палестину на ГА ООН в сентябре.

Макрон выступил против решения США не выдавать визы палестинцам в преддверии предстоящей Генассамблеи Организации. Президент Франции назвал его «неприемлемым». Макрон отметил, что обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом эту тему. Политики сошлись на том, что будут сопредседателями конференции по решению о двух государствах в Нью-Йорке.

Макрон назвал общей целью мобилизацию максимально широкой международной поддержки в вопросе двух государств. По его мнению, это единственный способ реализовать законные чаяния израильского и палестинского народов.

Ранее рейтинг Макрона рухнул до рекордно низкой отметки за все время его пребывания на посту главы Франции с 2017 года. Показатели президента упали на 6%, достигнув 15%. В опросе участвовала тысяча французов старше 18 лет.