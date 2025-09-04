Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 11:32

Нетаньяху запретил президенту страны НАТО посещать Израиль

Нетаньяху отказал Макрону во въезде в Израиль после заявления о Палестине

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону во въезде в еврейское государство, информирует Channel 13. Произошло это после заявлений Макрона о намерении признать Палестину на ГА ООН в сентябре.

Макрон выступил против решения США не выдавать визы палестинцам в преддверии предстоящей Генассамблеи Организации. Президент Франции назвал его «неприемлемым». Макрон отметил, что обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом эту тему. Политики сошлись на том, что будут сопредседателями конференции по решению о двух государствах в Нью-Йорке.

Макрон назвал общей целью мобилизацию максимально широкой международной поддержки в вопросе двух государств. По его мнению, это единственный способ реализовать законные чаяния израильского и палестинского народов.

Ранее рейтинг Макрона рухнул до рекордно низкой отметки за все время его пребывания на посту главы Франции с 2017 года. Показатели президента упали на 6%, достигнув 15%. В опросе участвовала тысяча французов старше 18 лет.

Израиль
Франция
Биньямин Нетаньяху
Эммануэль Макрон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова объяснила, с чем связана ее популярность в Китае
«Понимаю, что обидно»: Захарова ответила Стуббу на критику саммита ШОС
В российском городе арестовали подростка за нападения на прохожих
В Казахстане опровергли новости о задержании высокопоставленного чиновника
Девятиклассник умер после первого дня в школе
С восточным акцентом: маринованная капуста с имбирем и куркумой
Ветеран «Спартака» назвал футболиста, который нужен сборной России
Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook
Экс-футболист назвал победителя в предстоящем матче Франции и Украины
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за виртуального пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД России оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.