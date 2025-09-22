Помогавший ВСУ россиянин получил «кармический удар» от собственной жены

Как пережить развод: руководство по выживанию и восстановлению

Супруга российского офицера Льва Ступникова, обвиняемого в передаче данных украинской стороне, официально расторгла брак, сообщает телеканал RT со ссылкой на информированный источник. Женщина была допрошена следователями в рамках уголовного дела против ее бывшего мужа.

При проведении процессуальных действий был произведен досмотр мобильного телефона женщины, однако никаких компрометирующих данных не найдено. В настоящее время она продолжает профессиональную деятельность в качестве тренера по плаванию в спортивном комплексе «Олимп» города Борзя.

Директор учреждения дал положительную характеристику сотруднице. По его словам, женщина ответственно выполняет свою работу и ни в каких провокациях замечена не была.

Она уже около трех лет здесь работает. Ответственно относится к своим обязанностям, тренирует девочек, — указал директор.

По данным расследования, бывший офицер на протяжении семи месяцев передавал координаты расположения российских подразделений, что позволяло ВСУ наносить точные ракетные удары. В результате его действий могли погибнуть более 200 военнослужащих.

Лев Ступников, выпускник Военной академии связи в Санкт-Петербурге, ранее проходил службу в 36-й мотострелковой дивизии и участвовал в специальной военной операции. В настоящее время он находится под стражей и ожидает судебного разбирательства.