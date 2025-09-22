«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 00:19

Помогавший ВСУ россиянин получил «кармический удар» от собственной жены

RT: супруга помогавшего ВСУ российского офицера официально с ним развелась

Как пережить развод: руководство по выживанию и восстановлению Как пережить развод: руководство по выживанию и восстановлению Фото: Shutterstock/FOTODOM

Супруга российского офицера Льва Ступникова, обвиняемого в передаче данных украинской стороне, официально расторгла брак, сообщает телеканал RT со ссылкой на информированный источник. Женщина была допрошена следователями в рамках уголовного дела против ее бывшего мужа.

При проведении процессуальных действий был произведен досмотр мобильного телефона женщины, однако никаких компрометирующих данных не найдено. В настоящее время она продолжает профессиональную деятельность в качестве тренера по плаванию в спортивном комплексе «Олимп» города Борзя.

Директор учреждения дал положительную характеристику сотруднице. По его словам, женщина ответственно выполняет свою работу и ни в каких провокациях замечена не была.

Она уже около трех лет здесь работает. Ответственно относится к своим обязанностям, тренирует девочек, — указал директор.

По данным расследования, бывший офицер на протяжении семи месяцев передавал координаты расположения российских подразделений, что позволяло ВСУ наносить точные ракетные удары. В результате его действий могли погибнуть более 200 военнослужащих.

Лев Ступников, выпускник Военной академии связи в Санкт-Петербурге, ранее проходил службу в 36-й мотострелковой дивизии и участвовал в специальной военной операции. В настоящее время он находится под стражей и ожидает судебного разбирательства.

офицеры
жены
развод
помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдова убитого политика Кирка сделала неожиданное заявление на прощании
Очевидцы рассказали об атаке дронов ВСУ на два кубанских города
«Категорически отвергаем»: Израиль выступил против решения трех стран
Приметы 22 сентября: к чему кошка ведет раскопки в день праведников?
Трамп и Маск впервые публично встретились на панихиде по Чарли Кирку
Отказ от детей, критика из-за веса, слова об СВО: куда пропала Варнава
Трамп запланировал ряд стратегически важных встреч на ГА ООН
Сотни фанатов немецких футбольных команд устроили массовую драку
Американские силы провели разгромную операцию у берегов Доминиканы
Увеличилось число жертв и пострадавших при ударе ВСУ по Крыму
«Зенит» одержал уверенную победу над лидером РПЛ
Аэропорт Волгограда временно прекратил работу
Гороскоп на 22 сентября: Близнецов ждет семья, Львам нельзя доверять людям
«Подойдите к зеркалу»: Захарова обратилась к ЕС после агрессии ВСУ в Крыму
Сотни людей не допустили до траурного митинга по Кирку в Аризоне
Помогавший ВСУ россиянин получил «кармический удар» от собственной жены
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 сентября 2025 года
В Сети появились критически важные данные для родных пациентов из Фороса
Губернатор Севастополя высказался после трагедии из-за атаки ВСУ
Трамп перечислил имена купивших TikTok миллиардеров
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.