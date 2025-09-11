Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 15:53

Российского военного обвинили в наведении ракет ВСУ на сослуживцев

Боец ВС России Ступников перешел на сторону ВСУ и наводил ракеты на сослуживцев

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Боец ВС России Лев Ступников в ходе СВО перешел на сторону Украины и на протяжении семи месяцев наводил ракеты на своих сослуживцев, сообщает Telegram-канал «Дневник мракоборцев», связанный с группой Аида (входит в состав спецназа «Ахмат»). По их словам, мужчина уже сбежал из подразделения, спецназ «Ахмат» объявил о начале охоты на перебежчика. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Авторы канала отметили, что Ступников передавал противнику данные о расположении российских подразделений. По этим сведениям его сослуживцев обстреливали из РСЗО HIMARS. Боец бежал из подразделения. Командование решило, что Ступников не выжил, и организовало его поиски, что могло привести к потерям среди российских военных.

Telegram-канал «Тройка» обнародовал фотографию молодого человека. По его данным, это Ступников в годы учебы в военном училище в Санкт-Петербурге, до участия в СВО. Похожий на него человек был на опубликованном группой Аида видео для ресурсов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). На записи мужчина по имени Лев слушает пересказ истории своих действий против российских войск.

Ранее сообщалось, что в ходе недавнего обмена военнопленными в Россию был возвращен 21-летний житель Чебоксар. Молодой человек увлекался радикальными националистическими идеями и в 2024 году вступил в ВСУ. Однако за семь месяцев службы он так и не попал на фронт, проводя время за шахматами, компьютерными играми и заочным изучением политологии. Из-за уклонения от тренировок с ним не был заключен контракт, после чего украинские власти поместили его в миграционную тюрьму за нарушение границы, а потом и вовсе избавились, передав России.

ВСУ
ВС РФ
спецоперация
СВО
участники СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаната «Динамо» задержали с нацистской символикой
Названо российское оружие, которое может разнести подземные укрепления ВСУ
Мошенники начали заманивать россиян фейковыми криптокошельками
Раскрыто, как в октябре можно повысить плодородие почвы
Удивляю гостей песочным печеньем из ржаной муки — всегда мало
Марочко рассказал об успехе российских войск в Днепропетровской области
Известный бренд армейской одежды закрывает все магазины в России
Маффины с яблоками и корицей на ржаной муке — аромат на всю кухню
Диетолог рассказала, как правильно избавиться от сахарной зависимости
Убийца украинки в США объяснил преступление «чтением мыслей»
В России не исключили внесения поправок об ИИ в Уголовный кодекс
Бывшего главу партии Саакашвили задержали в Грузии по делу о взятке
Руководитель СИЗО-1 покинул пост после скандала
Эксперимент друзей по проверке прочности шлема обернулся трагедией
Захарова высказалась об отмене российской культуры
Непальских министров эвакуировали с помощью вертолета и веревок
В Китае нашли признак сбывающегося пророчества о войне КНР и США
ВСУ лишились нового Су-27 вместе с пилотом
Пленный боец рассказал, для чего ВСУ нужны женщины
Финансист назвал причину ослабления рубля
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.