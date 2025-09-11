Российского военного обвинили в наведении ракет ВСУ на сослуживцев

Боец ВС России Лев Ступников в ходе СВО перешел на сторону Украины и на протяжении семи месяцев наводил ракеты на своих сослуживцев, сообщает Telegram-канал «Дневник мракоборцев», связанный с группой Аида (входит в состав спецназа «Ахмат»). По их словам, мужчина уже сбежал из подразделения, спецназ «Ахмат» объявил о начале охоты на перебежчика. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Авторы канала отметили, что Ступников передавал противнику данные о расположении российских подразделений. По этим сведениям его сослуживцев обстреливали из РСЗО HIMARS. Боец бежал из подразделения. Командование решило, что Ступников не выжил, и организовало его поиски, что могло привести к потерям среди российских военных.

Telegram-канал «Тройка» обнародовал фотографию молодого человека. По его данным, это Ступников в годы учебы в военном училище в Санкт-Петербурге, до участия в СВО. Похожий на него человек был на опубликованном группой Аида видео для ресурсов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). На записи мужчина по имени Лев слушает пересказ истории своих действий против российских войск.

Ранее сообщалось, что в ходе недавнего обмена военнопленными в Россию был возвращен 21-летний житель Чебоксар. Молодой человек увлекался радикальными националистическими идеями и в 2024 году вступил в ВСУ. Однако за семь месяцев службы он так и не попал на фронт, проводя время за шахматами, компьютерными играми и заочным изучением политологии. Из-за уклонения от тренировок с ним не был заключен контракт, после чего украинские власти поместили его в миграционную тюрьму за нарушение границы, а потом и вовсе избавились, передав России.