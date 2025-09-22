Трамп раскрыл последнюю просьбу Кирка

Выступая на траурной церемонии в Аризоне, президент США Дональд Трамп сообщил о последней просьбе убитого консервативного активиста Чарли Кирка, передает CNN. По словам американского лидера, тот умолял спасти Чикаго от преступности.

Одно из последнего, что он сказал мне: «Пожалуйста, сэр, спасите Чикаго». Мы сделаем это, мы спасем Чикаго от ужасных преступлений, — заявил Трамп.

Трамп назвал погибшего миссионером с благородным духом, который не питал ненависти к оппонентам. Глава Белого дома подчеркнул, что в этом их самое большое различие. Трамп также прямо назвал предполагаемого убийцу Кирка «хладнокровным монстром», подчеркнув, что активист погиб за правду и свои убеждения.

Ранее сообщалось, что супруга погибшего блогера публично заявила о прощении человека, подозреваемого в убийстве ее мужа. Эти слова прозвучали во время траурной церемонии, проходившей на стадионе State Farm Stadium в Глендейле (штат Аризона). Вдова обратила внимание, что ее решение основано на христианских ценностях. Оно соответствует тому, как поступил бы сам Кирк.