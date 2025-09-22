«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 02:13

Трамп раскрыл последнюю просьбу Кирка

Трамп: Кирк просил спасти Чикаго от преступности

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выступая на траурной церемонии в Аризоне, президент США Дональд Трамп сообщил о последней просьбе убитого консервативного активиста Чарли Кирка, передает CNN. По словам американского лидера, тот умолял спасти Чикаго от преступности.

Одно из последнего, что он сказал мне: «Пожалуйста, сэр, спасите Чикаго». Мы сделаем это, мы спасем Чикаго от ужасных преступлений, заявил Трамп.

Трамп назвал погибшего миссионером с благородным духом, который не питал ненависти к оппонентам. Глава Белого дома подчеркнул, что в этом их самое большое различие. Трамп также прямо назвал предполагаемого убийцу Кирка «хладнокровным монстром», подчеркнув, что активист погиб за правду и свои убеждения.

Ранее сообщалось, что супруга погибшего блогера публично заявила о прощении человека, подозреваемого в убийстве ее мужа. Эти слова прозвучали во время траурной церемонии, проходившей на стадионе State Farm Stadium в Глендейле (штат Аризона). Вдова обратила внимание, что ее решение основано на христианских ценностях. Оно соответствует тому, как поступил бы сам Кирк.

Дональд Трамп
Чарли Кирк
Чикаго
преступность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Наступил переломный момент»: в РФПИ оценили ситуацию в США
Фадеев отреагировал на отказ Shaman от оценок жюри «Интервидения»
Травма, «Сектор Газа», скандалы, слова об СВО: где сейчас Никита Кологривый
Астрономическая осень пришла на территорию РФ
День осеннего равноденствия в Москве ознаменуется температурным рекордом
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 22 сентября, солнце против грибков
Стало известно, как россияне отдыхают в ноябре
Забытого президента Украины уличили в попытках пропиариться за счет РФ
Зеленский ожидает дополнительного финансирования со стороны НАТО
В Госдуме перечислили истинные причины атаки ВСУ на Крым
Атака БПЛА спровоцировала мощный пожар на электроподстанции под Краснодаром
Трамп раскрыл последнюю просьбу Кирка
Вдова убитого политика Кирка сделала неожиданное заявление на прощании
Очевидцы рассказали об атаке дронов ВСУ на два кубанских города
«Категорически отвергаем»: Израиль выступил против решения трех стран
Приметы 22 сентября: к чему кошка ведет раскопки в день праведников?
Трамп и Маск впервые публично встретились на панихиде по Чарли Кирку
Отказ от детей, критика из-за веса, слова об СВО: куда пропала Варнава
Трамп запланировал ряд стратегически важных встреч на ГА ООН
Сотни фанатов немецких футбольных команд устроили массовую драку
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.