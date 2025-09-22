Вдова убитого политика Кирка сделала неожиданное заявление на прощании Вдова Кирка заявила, что смогла простить убийцу своего мужа

Супруга погибшего консервативного американского активиста Чарли Кирка Эрика публично заявила о прощении человека, подозреваемого в убийстве ее мужа. Эти слова прозвучали во время траурной церемонии, проходившей на стадионе State Farm Stadium в Глендейле (штат Аризона), пишет ТАСС.

Вдова обратила внимание, что ее решение основано на христианских ценностях. Оно соответствует тому, как поступил бы сам Кирк.

Я прощаю его, потому что Христос прощал. И так бы поступил Чарли, — указала женщина.

Она также отметила, что ее муж посвятил жизнь помощи молодым людям. Среди них были и те, кто мог пойти по неправильному пути.

На церемонии прощания присутствовали высокопоставленные представители американской администрации. Мероприятие посетили президент Дональд Трамп, глава Пентагона Пит Хегсет, глава Госдепартамента и помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио и другие политики.

Попрощаться с активистом прибыл и миллиардер Илон Маск. Он заявил, что Кирк стал жертвой за свою просветительскую деятельность среди американцев. Его «поглотила тьма» за то, что он «распространял свет».