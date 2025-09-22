«Подойдите к зеркалу»: Захарова обратилась к ЕС после агрессии ВСУ в Крыму

Страны НАТО и Европейского союза должны пересмотреть свою позицию относительно источников агрессии на европейском континенте, заявила представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС после атаки Вооруженных сил Украины на Крым. По ее словам, именно эти международные организации самостоятельно рассыпают ненависть по всему региону.

Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя Киев и поставляя ему вооружения, — указала Захарова.

В Минобороны РФ охарактеризовали инцидент как акт терроризма, подчеркнув, что удар был нанесен по гражданской инфраструктуре, где отсутствуют военные объекты. Атака была совершена примерно в 19:30 по московскому времени с применением беспилотников, снаряженных фугасными боезарядами. Власти продолжают оценку последствий удара и оказание помощи пострадавшим.

Ранее Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России предоставил контактную информацию для родственников пострадавших при атаке беспилотников в поселке Форос. Телефоны для получения сведений о пациентах, доставленных в медучреждение, опубликованы в публичном доступе в связи с большим количеством запросов от граждан.