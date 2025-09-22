Приметы 22 сентября: к чему кошка ведет раскопки в день праведников?

22 сентября — особенная дата в народном календаре, совмещающая православное почитание родителей Девы Марии, праведных Иоакима и Анны, и древний праздник осеннего равноденствия. В этот день ночь становится равной дню, что символизирует переход к зимнему периоду. С этим днем связано множество народных примет, традиций и строгих запретов, призванных обеспечить благополучие и защиту от несчастий.

Погодные приметы на осеннее равноденствие

Наблюдения за природными явлениями в этот день считались особенно значимыми для предсказания будущей зимы и урожая.

Если на паутине обильно оседала роса или она густо оплетала деревья и строения, это предвещало погожую осень и морозную зиму.

Выпавший снег сулил плохой урожай в следующем году.

Обилие шелухи на луке указывало на предстоящую холодную зиму.

Если листья с вишни еще не опали — ожидалась теплая погода.

Утренний туман предсказывал снежную зиму, а гололед — скорый дождь.

Приметы по поведению животных и птиц 22 сентября

Поведение животных и птиц в день осеннего равноденствия было важным источником предсказаний.

Активный отлет птиц на юг символизировал наступление настоящей осени.

Низкий полет птиц предвещал дождь и ненастье.

Если вороны каркали стаей — это сулило морозы.

Если кошка пила много воды или царапала пол, это указывало на ухудшение погоды, а если спала на спине — к теплым солнечным дням.

Собака, спящая калачиком и мало евшая, предсказывала похолодание.

Чего нельзя делать в день праведных Богоотцов Иоакима и Анны

Согласно народным верованиям, этот день требовал соблюдения строгих запретов.

Категорически не рекомендовалось давать или брать в долг, чтобы избежать финансовых проблем в будущем.

Под запретом были переезды, длительные поездки и начало новых важных дел, так как считалось, что это принесет неудачу.

Нельзя было выходить на улицу после заката, чтобы не навлечь болезни и бессонницу.

Запрещалось ссориться, конфликтовать и поддаваться унынию, чтобы не нарушить энергетический баланс дня.

Также не рекомендовалось много работать — день следовало посвятить гармонии и отдыху.

Что нужно сделать обязательно в день осеннего равноденствия

Этот день следовало посвятить семье и благодарности.

Обязательным было посещение родителей и укрепление семейных уз.

Хозяйкам полагалось печь пироги и угощать ими родных, соседей и даже прохожих, чтобы привлечь в семью благополучие и достаток.

Важной традицией было заготовление дров на зиму, что гарантировало тепло в доме в холодное время года.

Бездетные пары молились святым Иоакиму и Анне о даровании потомства и угощали соседских детей сладостями.

Также день идеально подходил для очищения от негатива: можно было написать на бумаге все тревоги и сжечь ее, символически освобождаясь от тяжелого груза.

