«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 01:45

Приметы 22 сентября: к чему кошка ведет раскопки в день праведников?

Приметы 22 сентября: к чему кошка ведет раскопки в день праведников? Приметы 22 сентября: к чему кошка ведет раскопки в день праведников? Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

22 сентября — особенная дата в народном календаре, совмещающая православное почитание родителей Девы Марии, праведных Иоакима и Анны, и древний праздник осеннего равноденствия. В этот день ночь становится равной дню, что символизирует переход к зимнему периоду. С этим днем связано множество народных примет, традиций и строгих запретов, призванных обеспечить благополучие и защиту от несчастий.

Погодные приметы на осеннее равноденствие

Наблюдения за природными явлениями в этот день считались особенно значимыми для предсказания будущей зимы и урожая.

  • Если на паутине обильно оседала роса или она густо оплетала деревья и строения, это предвещало погожую осень и морозную зиму.

  • Выпавший снег сулил плохой урожай в следующем году.

  • Обилие шелухи на луке указывало на предстоящую холодную зиму.

  • Если листья с вишни еще не опали — ожидалась теплая погода.

  • Утренний туман предсказывал снежную зиму, а гололед — скорый дождь.

Приметы по поведению животных и птиц 22 сентября

Поведение животных и птиц в день осеннего равноденствия было важным источником предсказаний.

  • Активный отлет птиц на юг символизировал наступление настоящей осени.

  • Низкий полет птиц предвещал дождь и ненастье.

  • Если вороны каркали стаей — это сулило морозы.

  • Если кошка пила много воды или царапала пол, это указывало на ухудшение погоды, а если спала на спине — к теплым солнечным дням.

  • Собака, спящая калачиком и мало евшая, предсказывала похолодание.

Приметы на 22 сентября — что можно и чего нельзя делать в день Иоакима и Анны Приметы на 22 сентября — что можно и чего нельзя делать в день Иоакима и Анны Фото: Liz Gregg/moodboard/Global Look Press

Чего нельзя делать в день праведных Богоотцов Иоакима и Анны

Согласно народным верованиям, этот день требовал соблюдения строгих запретов.

  • Категорически не рекомендовалось давать или брать в долг, чтобы избежать финансовых проблем в будущем.

  • Под запретом были переезды, длительные поездки и начало новых важных дел, так как считалось, что это принесет неудачу.

  • Нельзя было выходить на улицу после заката, чтобы не навлечь болезни и бессонницу.

  • Запрещалось ссориться, конфликтовать и поддаваться унынию, чтобы не нарушить энергетический баланс дня.

  • Также не рекомендовалось много работать — день следовало посвятить гармонии и отдыху.

Что нужно сделать обязательно в день осеннего равноденствия

  • Этот день следовало посвятить семье и благодарности.

  • Обязательным было посещение родителей и укрепление семейных уз.

  • Хозяйкам полагалось печь пироги и угощать ими родных, соседей и даже прохожих, чтобы привлечь в семью благополучие и достаток.

Что нужно сделать обязательно в день осеннего равноденствия Что нужно сделать обязательно в день осеннего равноденствия Фото: Tom Schneider/imageBROKER.com/Global Look Press

  • Важной традицией было заготовление дров на зиму, что гарантировало тепло в доме в холодное время года.

  • Бездетные пары молились святым Иоакиму и Анне о даровании потомства и угощали соседских детей сладостями.

  • Также день идеально подходил для очищения от негатива: можно было написать на бумаге все тревоги и сжечь ее, символически освобождаясь от тяжелого груза.

Ранее мы поделились гороскопом на неделю с 22 по 28 сентября для всех знаков зодиака.

народные приметы
приметы
сентябрь
осень
поверья
христианские праздники
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдова убитого политика Кирка сделала неожиданное заявление на прощании
Очевидцы рассказали об атаке дронов ВСУ на два кубанских города
«Категорически отвергаем»: Израиль выступил против решения трех стран
Приметы 22 сентября: к чему кошка ведет раскопки в день праведников?
Трамп и Маск впервые публично встретились на панихиде по Чарли Кирку
Отказ от детей, критика из-за веса, слова об СВО: куда пропала Варнава
Трамп запланировал ряд стратегически важных встреч на ГА ООН
Сотни фанатов немецких футбольных команд устроили массовую драку
Американские силы провели разгромную операцию у берегов Доминиканы
Увеличилось число жертв и пострадавших при ударе ВСУ по Крыму
«Зенит» одержал уверенную победу над лидером РПЛ
Аэропорт Волгограда временно прекратил работу
Гороскоп на 22 сентября: Близнецов ждет семья, Львам нельзя доверять людям
«Подойдите к зеркалу»: Захарова обратилась к ЕС после агрессии ВСУ в Крыму
Сотни людей не допустили до траурного митинга по Кирку в Аризоне
Помогавший ВСУ россиянин получил «кармический удар» от собственной жены
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 сентября 2025 года
В Сети появились критически важные данные для родных пациентов из Фороса
Губернатор Севастополя высказался после трагедии из-за атаки ВСУ
Трамп перечислил имена купивших TikTok миллиардеров
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.