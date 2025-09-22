«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 00:20

Сотни людей не допустили до траурного митинга по Кирку в Аризоне

РИАН: полиция заблокировала вход для сотен людей на панихиде по Кирку

Полиция США Полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция в Аризоне не допустила сотни людей на траурный митинг по убитому активисту и блогеру Чарли Кирку, передает РИА Новости. Власти объяснили это переполненностью основных и дополнительных площадок мероприятия. Прибывшие издалека гости выразили свое разочарование сложившейся ситуацией.

Мы ехали всю ночь, мы бы не успели раньше, заявил один из них агентству.

Доступ на арену Desert Diamond, которая использовалась как дополнительная площадка, был полностью заблокирован, передает американский телеканал CNN. Представитель полиции Глендейла Хосе Сантьяго уточнил, что внутри уже находилось около девяти тысяч человек. Напротив, на стадионе State Farm прямую трансляцию церемонии смотрели еще 63 тыс. зрителей.

Охраняющим порядок сотрудникам было поручено не пускать новых людей в рамках беспрецедентных усилий по обеспечению безопасности. Опоздавшим разрешили наблюдать за происходящим снаружи на специальных светодиодных экранах.

Ранее сообщалось, что в США проходит церемония прощания с застреленным политическим активистом. Очередь из тысячи человек выстроилась перед стадионом State Farm в штате Аризона, где организовано основное мероприятие. Многие начали занимать места с ночи, часть приехала из других штатов вместе с семьями.

Туда же прибыл президент США Дональд Трамп, чтобы поучаствовать в церемонии памяти своего горячего сторонника. Воздушный суперлайнер Air Force One с президентом на борту приземлился на авиабазе Люк.

США
Чарли Кирк
полиция
митинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдова убитого политика Кирка сделала неожиданное заявление на прощании
Очевидцы рассказали об атаке дронов ВСУ на два кубанских города
«Категорически отвергаем»: Израиль выступил против решения трех стран
Приметы 22 сентября: к чему кошка ведет раскопки в день праведников?
Трамп и Маск впервые публично встретились на панихиде по Чарли Кирку
Отказ от детей, критика из-за веса, слова об СВО: куда пропала Варнава
Трамп запланировал ряд стратегически важных встреч на ГА ООН
Сотни фанатов немецких футбольных команд устроили массовую драку
Американские силы провели разгромную операцию у берегов Доминиканы
Увеличилось число жертв и пострадавших при ударе ВСУ по Крыму
«Зенит» одержал уверенную победу над лидером РПЛ
Аэропорт Волгограда временно прекратил работу
Гороскоп на 22 сентября: Близнецов ждет семья, Львам нельзя доверять людям
«Подойдите к зеркалу»: Захарова обратилась к ЕС после агрессии ВСУ в Крыму
Сотни людей не допустили до траурного митинга по Кирку в Аризоне
Помогавший ВСУ россиянин получил «кармический удар» от собственной жены
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 сентября 2025 года
В Сети появились критически важные данные для родных пациентов из Фороса
Губернатор Севастополя высказался после трагедии из-за атаки ВСУ
Трамп перечислил имена купивших TikTok миллиардеров
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.