Сотни людей не допустили до траурного митинга по Кирку в Аризоне

Сотни людей не допустили до траурного митинга по Кирку в Аризоне РИАН: полиция заблокировала вход для сотен людей на панихиде по Кирку

Полиция в Аризоне не допустила сотни людей на траурный митинг по убитому активисту и блогеру Чарли Кирку, передает РИА Новости. Власти объяснили это переполненностью основных и дополнительных площадок мероприятия. Прибывшие издалека гости выразили свое разочарование сложившейся ситуацией.

Мы ехали всю ночь, мы бы не успели раньше, — заявил один из них агентству.

Доступ на арену Desert Diamond, которая использовалась как дополнительная площадка, был полностью заблокирован, передает американский телеканал CNN. Представитель полиции Глендейла Хосе Сантьяго уточнил, что внутри уже находилось около девяти тысяч человек. Напротив, на стадионе State Farm прямую трансляцию церемонии смотрели еще 63 тыс. зрителей.

Охраняющим порядок сотрудникам было поручено не пускать новых людей в рамках беспрецедентных усилий по обеспечению безопасности. Опоздавшим разрешили наблюдать за происходящим снаружи на специальных светодиодных экранах.

Ранее сообщалось, что в США проходит церемония прощания с застреленным политическим активистом. Очередь из тысячи человек выстроилась перед стадионом State Farm в штате Аризона, где организовано основное мероприятие. Многие начали занимать места с ночи, часть приехала из других штатов вместе с семьями.

Туда же прибыл президент США Дональд Трамп, чтобы поучаствовать в церемонии памяти своего горячего сторонника. Воздушный суперлайнер Air Force One с президентом на борту приземлился на авиабазе Люк.