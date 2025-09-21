«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 22:56

В США предсказали стремительную деградацию дипломатии при Трампе

Politico: американская дипломатия при Трампе стремительно теряет вес в мире

Фото: Valerie Pleschdpa/Global Look Press

Американская дипломатическая служба при администрации президента США Дональда Трампа стремительно теряет влияние на мировой арене, сообщили изданию Politico действующие и бывшие чиновники страны. По их мнению, дипломаты превратились лишь в исполнителей чужих решений.

Публикация указывает на непривычно высокий уровень вакансий в посольствах США с начала второго срока президента. Ключевые посты в Государственном департаменте занимают временно исполняющие обязанности, зачастую не имеющие достаточного опыта. Многие дипломаты, особенно за рубежом, отстранены от важных переговоров и вынуждены выполнять непонятные им указания. Страх быть уволенным из-за новых правил, оценивающих «лояльность», заставляет их избегать высказываний, говорится в статье.

Издание также приводит слова представителя Госдепа Томми Пиготта, раскрывшего, ради чего госсекретарь Марко Рубио реорганизовал все ведомство. По его задумке, это гарантирует тем, кто находится на передовой — региональные представительства и посольства, — возможность влиять на политику. Он подчеркнул, что департамент не потерпит использования людьми своего положения для «активного подрыва целей» президента.

Ранее Рубио подчеркнул, что именно Украина, а не США, должна принимать решение по поводу российских требований, связанных с урегулированием кризиса. По его словам, Вашингтон находится не в том положении, чтобы соглашаться или отвергать инициативы Москвы.

США
Госдеп
дипломатия
деградация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Волгограда временно прекратил работу
Гороскоп на 22 сентября: Близнецов ждет семья, Львам нельзя доверять людям
«Подойдите к зеркалу»: Захарова обратилась к ЕС после агрессии ВСУ в Крыму
Сотни людей не допустили до траурного митинга по Кирку в Аризоне
Помогавший ВСУ россиянин получил «кармический удар» от собственной жены
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 сентября 2025 года
В Сети появились критически важные данные для родных пациентов из Фороса
Губернатор Севастополя высказался после трагедии из-за атаки ВСУ
Трамп перечислил имена купивших TikTok миллиардеров
«Наш парень Саддам». Лидер Ирака поверил США и потерял все: как это было
Террористическая атака ВСУ на Крым: жертвы, разрушения, что известно
МО назвало точное число жертв при ударе ВСУ по Крыму
«Был убит Тьмой»: Маск дал таинственный комментарий об убийстве Кирка
Трамп прибыл на церемонию прощания с активистом Кирком
«Страна мечты»: сотрудники ТЦК получают премии за насильно мобилизованных
Раскрыт масштаб разрушений при атаке дронов ВСУ на Крым
Макрон озвучил условие, при котором Франция откроет посольство в Палестине
В США предсказали стремительную деградацию дипломатии при Трампе
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе дронов ВСУ на Крым
Силы ПВО отражают атаку дронов на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.