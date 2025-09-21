В США предсказали стремительную деградацию дипломатии при Трампе Politico: американская дипломатия при Трампе стремительно теряет вес в мире

Американская дипломатическая служба при администрации президента США Дональда Трампа стремительно теряет влияние на мировой арене, сообщили изданию Politico действующие и бывшие чиновники страны. По их мнению, дипломаты превратились лишь в исполнителей чужих решений.

Публикация указывает на непривычно высокий уровень вакансий в посольствах США с начала второго срока президента. Ключевые посты в Государственном департаменте занимают временно исполняющие обязанности, зачастую не имеющие достаточного опыта. Многие дипломаты, особенно за рубежом, отстранены от важных переговоров и вынуждены выполнять непонятные им указания. Страх быть уволенным из-за новых правил, оценивающих «лояльность», заставляет их избегать высказываний, говорится в статье.

Издание также приводит слова представителя Госдепа Томми Пиготта, раскрывшего, ради чего госсекретарь Марко Рубио реорганизовал все ведомство. По его задумке, это гарантирует тем, кто находится на передовой — региональные представительства и посольства, — возможность влиять на политику. Он подчеркнул, что департамент не потерпит использования людьми своего положения для «активного подрыва целей» президента.

Ранее Рубио подчеркнул, что именно Украина, а не США, должна принимать решение по поводу российских требований, связанных с урегулированием кризиса. По его словам, Вашингтон находится не в том положении, чтобы соглашаться или отвергать инициативы Москвы.