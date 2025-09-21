NASA опубликовало снимок суши, которые приготовили астронавты на борту МКС

Американское космическое агентство NASA поделилось фотографиями суши, которые приготовили себе на ужин астронавты из имеющихся на борту МКС ингредиентов, снимки были выложены на сайте организации. Однако пользователи соцсетей не оценили блюда из водорослей нори, риса, тунца и ветчины Spam и начали писать едкие комментарии.

Я понимаю, что они делают это в невесомости, но все равно выглядит грустно, — приводит слова пользователя газета DailyMail. Это очень похоже на изысканную тюремную еду, — говорится в другом комментарии.

В то же время в NASA преподносят еду на фото как кулинарное чудо, отмечая, что в космосе нет гравитации и ингредиенты держатся друг с другом другим способом. Так, креветки «стоят» на крекерах благодаря приправам, а суши не расклеиваются из-за поверхностного натяжения влаги. Оба подноса в свою очередь, приклеены липучками к подобию стола.

Ранее сообщалось, что США надеются отправить астронавтов к Марсу в начале 2030-х годов. По словам министра транспорта — исполняющего обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шона Даффи, после этого начнется строительство базы для миссии длиной в восемь месяцев.