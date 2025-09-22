Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 сентября 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 сентября 2025 года

Каждый новый день дарит нам какой-то повод для праздника. Просыпаясь утром, многие задумываются, какой сегодня день и какие праздники отмечают 22 сентября? Этот осенний день действительно богат на события. Здесь есть все: и важные государственные даты, и международные праздники, и народные приметы, и даже что-то совсем необычное. Давайте вместе узнаем, чем примечательна эта дата в календаре.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Что отмечают сегодня в мире и России? 22 сентября — это день, когда проходят экологические акции, астрономические явления, торжества в честь интернета и признание заслуг женщин в бизнесе.

Всемирный день без автомобиля

22 сентября в разных странах проводят акцию, призванную обратить внимание на проблему загрязнения воздуха и чрезмерного использования личного транспорта. В этот день жители многих городов пересаживаются на велосипеды, используют общественный транспорт или предпочитают пешие прогулки. Главная идея праздника — напомнить, что каждый человек может внести вклад в сохранение природы.

День осеннего равноденствия

Сегодняшняя дата совпадает с важным природным явлением — днем осеннего равноденствия. В этот момент продолжительность дня и ночи становится почти одинаковой. Для древних народов это был символ баланса и перехода к новому циклу. В наше время праздник сохраняет культурное и философское значение: он связан с гармонией, внутренним равновесием и благодарностью природе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День Сети (One Web Day)

Еще один интересный праздник — День Сети, или День Интернета. Он посвящен развитию и доступности глобальной паутины. В современном мире интернет стал неотъемлемой частью жизни: работа, учеба, общение и развлечения — все связано с ним. Этот праздник напоминает, как важно использовать технологии во благо.

День бизнес-леди

22 сентября принято чествовать женщин, которые построили карьеру и достигли успеха в предпринимательстве. День бизнес-леди — символ равноправия, трудолюбия и таланта. Он подчеркивает вклад женщин в экономику и общественную жизнь.

Необычные праздники и памятные события

Среди нестандартных торжеств этого дня выделяются сразу несколько любопытных дат:

День белого шоколада — сладкий праздник для любителей десертов. Белый шоколад был создан сравнительно недавно, но уже завоевал сердца миллионов.

День мороженого в рожке — вкусное событие, которое объединяет взрослых и детей.

День долгожителей — праздник уважения и благодарности старшему поколению, людям, прожившим долгую жизнь.

День хоббита — дата, посвященная литературным героям произведений Дж. Р. Р. Толкина. Поклонники отмечают ее, устраивая костюмированные встречи и публичное чтение книг.

День защиты слонов — напоминает о том, как важно сохранять популяцию этих величественных животных.

Всемирный день носорогов — еще одно экологическое мероприятие, связанное с охраной редких видов.

День раскрашивания серости — праздник творчества и позитивного взгляда на жизнь. Он вдохновляет находить радость даже в повседневности.

Эти даты прекрасно показывают, какие бывают необычные праздники в мире и как разнообразно люди могут отмечать один и тот же день.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для православных верующих 22 сентября — особенный день, богатый духовными торжествами. Религиозные праздники объединяют сразу несколько событий:

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы — продолжение чествования великого праздника, посвященного рождению Матери Божией.

Праведных богоотцов Иоакима и Анны — память родителей Богородицы, которые считаются примером верности и смирения.

Мученика Севериана Севастийского — в этот день Церковь вспоминает его страдания за веру.

Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца — одного из самых известных подвижников Русской церкви, сыгравшего огромную роль в развитии монашества.

Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского — важная дата для верующих, связанная с почитанием святого.

Таким образом, православные христиане знают точно, какой сегодня праздник в духовном смысле, и чтут память великих святых.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Памятные даты и события: что произошло 22 сентября в разные годы?

22 сентября 1784 года предприниматель Григорий Шелихов основал на острове Кадьяк у побережья Аляски первое постоянное русское поселение — Гавань Трех Святителей. Этот шаг положил начало официальному освоению русскими Северной Америки и заложил основы для создания Российско-Американской компании.

Ярчайшей военной страницей стала блистательная победа в 1789 году в битве при Рымнике во время Русско-турецкой войны. Несмотря на четырехкратное превосходство османской армии, соединенные силы под командованием генерала Александра Суворова и принца Кобург-Заальфельдского наголову разгромили противника. За этот триумф Суворов был удостоен почетного титула «граф Рымникский».

В области духовного и национального наследия значимым событием стало начало строительства в 1839 году храма Христа Спасителя в Москве. Величественный собор был возведен как памятник мужеству русского народа и в знак благодарности Богу за победу в Отечественной войне 1812 года.

Важнейшей вехой в борьбе за права человека стало заявление президента США Авраама Линкольна, сделанное 22 сентября 1862 года. Он предварительно объявил об освобождении всех рабов на территории США с 1 января следующего года, что стало ключевым шагом на пути к полной отмене рабства.

Яркой победной датой в истории Великой Отечественной войны стало 22 сентября 1944 года, когда части Красной армии в ходе стремительного наступления освободили столицу Эстонской ССР город Таллин от нацистской оккупации.

Кто родился и кто умер 22 сентября?

В этот день мир узнал новых выдающихся личностей и простился с теми, кто оставил яркий след в истории.

Родились:

1870 — Шарлотта Купер, британская теннисистка, первая олимпийская чемпионка среди женщин.

1900 — Сергей Ожегов, советский лексикограф, автор знаменитого «Словаря русского языка».

1938 — Дин Рид, певец, актер и общественный деятель.

Дин Рид Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Умерли:

1861 — Эрнст Фридрих Цвирнер, архитектор, вошедший в историю как автор проекта Кельнского собора.

1956 — Фредерик Содди, радиохимик, лауреат Нобелевской премии.

2016 — Мстислав Запашный, артист цирка, дрессировщик и режиссер.

22 сентября 2025 года — дата насыщенная и многогранная. Это и церковный праздник сегодня, и международные экологические акции, и культурные события, и исторические события сегодня, оставившие след в мировой летописи.

Если подвести итог, то какие праздники отмечают 22 сентября? Это Всемирный день без автомобиля, день осеннего равноденствия, День Сети, День бизнес-леди, а также множество необычных торжеств вроде Дня белого шоколада или Дня защиты слонов.