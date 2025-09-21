«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 08:03

Любителей тихой охоты предупредили о риске подпасть под статью

Депутат Колунов: за сбор грибов в заповедниках грозит штраф до 4 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам за сбор грибов в заповедниках и национальных парках грозит штраф в размере до четырех тысяч рублей, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, сейчас во многих регионах РФ продолжается сезон тихой охоты, и к сбору грибов важно подходить с умом.

Необходимо четко понимать, в каком месте вы планируете собирать грибы. Сбор грибов в заповедниках, национальных парках и на других особо охраняемых природных территориях может повлечь административный штраф в рамках статьи 8.39 КоАП РФ, — подчеркнул парламентарий.

Физлицам за нарушение придется заплатить от 3 до 4 тыс. рублей, должностным лицам — от 15 до 20 тыс. рублей, а юрлицам — от 300 до 500 тыс. рублей, уточнил Колунов. Причем если речь идет о сборе краснокнижных грибов, то при доказательстве умысла человеку может грозить уголовная ответственность. Самое строгое наказание — лишение свободы сроком от шести до девяти лет со штрафом в размере от 1,5 до 3 млн рублей, резюмировал депутат.

Ранее миколог Никита Комиссаров заявил, что любой незнакомый гриб в лесу следует считать поганкой, чтобы избежать отравления. По его словам, срезать можно только знакомые виды, которые уже употреблялись в пищу и не привели к проблемам со здоровьем.

грибы
штрафы
заповедники
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна просьба SHAMAN на «Интервидении» поразила певицу из Эфиопии
«Выходили из носа»: мужчина встретил жуткую смерть после укуса паука
Во Франции восхитились главным конкурентом «декадентского» Евровидения
Военкоры рассказали о новых успехах ВС России в районе Лимана
Российский фигурист исполнил невероятную серию прыжков
Суд обязал Певчих удалить видео и платить 75 тысяч рублей в день
Куда поехать в декабре за границу на море: где тепло и недорого
Экс-боец ВСУ рассказал, как в него стрелял бывший сослуживец
Российского спортсмена выгнали с Мачу-Пикчу из-за фотографии с флагом
Уголовное дело возбудили по факту обрушения школы в Новосибирской области
Свыше полусотни мин и авиабомб случайно обнаружили в российском регионе
Колумбийских наемников уличили в незнании местоположения Украины
С Днем осеннего равноденствия: подборка бесплатных открыток на Мабон
Депутат назвал новый способ получения социальных выплат
Генпрокурор США рассказала о смертной казни для убийцы Чарли Кирка
Пенсионерам рассказали, кому положена доплата к 1 октября
В МВД рассказали, кого мошенники активно втягивают в преступления
Россиянам объяснили неочевидную опасность фильтров для воды
Стало известно, кто может рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий
Катар вынуждает Нетаньяху сделать «крайне сложный шаг»
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.