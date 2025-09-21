Любителей тихой охоты предупредили о риске подпасть под статью Депутат Колунов: за сбор грибов в заповедниках грозит штраф до 4 тыс. рублей

Россиянам за сбор грибов в заповедниках и национальных парках грозит штраф в размере до четырех тысяч рублей, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, сейчас во многих регионах РФ продолжается сезон тихой охоты, и к сбору грибов важно подходить с умом.

Необходимо четко понимать, в каком месте вы планируете собирать грибы. Сбор грибов в заповедниках, национальных парках и на других особо охраняемых природных территориях может повлечь административный штраф в рамках статьи 8.39 КоАП РФ, — подчеркнул парламентарий.

Физлицам за нарушение придется заплатить от 3 до 4 тыс. рублей, должностным лицам — от 15 до 20 тыс. рублей, а юрлицам — от 300 до 500 тыс. рублей, уточнил Колунов. Причем если речь идет о сборе краснокнижных грибов, то при доказательстве умысла человеку может грозить уголовная ответственность. Самое строгое наказание — лишение свободы сроком от шести до девяти лет со штрафом в размере от 1,5 до 3 млн рублей, резюмировал депутат.

Ранее миколог Никита Комиссаров заявил, что любой незнакомый гриб в лесу следует считать поганкой, чтобы избежать отравления. По его словам, срезать можно только знакомые виды, которые уже употреблялись в пищу и не привели к проблемам со здоровьем.