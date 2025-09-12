Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 17:58

Миколог озвучил главное правило грибников, которое может спасти жизнь

Миколог Комиссаров: незнакомые грибы надо считать поганками, чтобы не отравиться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное, что нужно знать, отправляясь на «тихую охоту», — любой незнакомый гриб в лесу следует считать поганкой, чтобы избежать отравления, посоветовал в разговоре с NEWS.ru миколог Никита Комиссаров. По его словам, срезать можно только знакомые виды, которые ранее уже употреблялись в пищу и не привели к проблемам со здоровьем. Также он порекомендовал ходить за грибами только с опытными людьми.

Все незнакомые грибы надо считать поганками — это главное правило. Срезать можно только знакомые. Желательно ходить в лес с кем-то более опытным: с дедушками или бабушками, друзьями, — отметил Комиссаров.

Он также добавил, что осенью, в отличие от летнего периода, в лесах не очень много ядовитых грибов. Тем не менее, уточнил миколог, всегда можно нарваться на бледную поганку, которую можно спутать с дикими шампиньоном. На нее приходится большинство смертельных отравлений от грибов, заявил Комиссаров.

Ранее миколог, биолог Михаил Вишневский сообщил, что безопаснее всего собранные грибы высушить. По его словам, если пренебречь их промывкой и очисткой, можно подхватить ботулизм, который является смертельно опасным заболеванием. Он также отметил, что перерабатывать грибы нужно сразу после возвращения из леса, поскольку каждый час имеет значение. При готовке важно четко следовать технологическим процессам и соблюдать все этапы обработки.

