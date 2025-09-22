«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 03:00

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 22 сентября, солнце против грибков

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 22 сентября, солнце против грибков Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 22 сентября, солнце против грибков Фото: Shutterstock/FOTODOM

Понедельник дарит москвичам поистине летний день, который мог бы стать идеальным, если бы не невидимые обитатели воздуха. Несмотря на жару, осенние аллергены не сдают своих позиций: уровень пыльцы, может быть, сейчас и нулевой, но грибкам все нипочем.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в Москве в этот понедельник, 22 сентября, превосходит все ожидания. Воздух прогреется до +26 °C, что даже выше климатической нормы. Утро начнется с ясного неба, и лишь во второй половине дня появятся перистые облака, не несущие угрозы осадков. Идеальный день для тех, кто не страдает аллергией.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 22 сентября

Летняя температура не смогла кардинально изменить осеннюю аллергенную картину. Растительная пыльца отошла на второй план, упав сегодня до нулевого уровня.

Кладоспориум и альтернария демонстрируют незначительное снижение активности, но их концентрация остается высокой, хоть и не достигает 1000 единиц на кубометр. Теплый воздух и остаточная влажность почвы поддерживают жизнедеятельность этих микроорганизмов.

Злаки и полынь, как и в прошлые дни, практически не определяются в воздухе. Амброзия может фиксироваться в следовых количествах благодаря заносам.

Уровень пыльцы в столичном воздухе представляет собой интересный метеорологический феномен: при летней температуре сохраняется осенний аллергенный профиль.

Помните, что самое главное — следить за своим самочувствием. Аллергологи советуют вести дневник поллиноза. Записывая данные о своем самочувствии, можно определить, какие растения вызывают симптомы, и проследить их связь с календарем пыления. Это помогает врачу поставить точный диагноз и подобрать лечение.

пыльца
аллергия
аллергены
погода
Москва
прогнозы
грибки
осень
растения
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Наступил переломный момент»: в РФПИ оценили ситуацию в США
Фадеев отреагировал на отказ Shaman от оценок жюри «Интервидения»
Травма, «Сектор Газа», скандалы, слова об СВО: где сейчас Никита Кологривый
Астрономическая осень пришла на территорию РФ
День осеннего равноденствия в Москве ознаменуется температурным рекордом
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 22 сентября, солнце против грибков
Стало известно, как россияне отдыхают в ноябре
Забытого президента Украины уличили в попытках пропиариться за счет РФ
Зеленский ожидает дополнительного финансирования со стороны НАТО
В Госдуме перечислили истинные причины атаки ВСУ на Крым
Атака БПЛА спровоцировала мощный пожар на электроподстанции под Краснодаром
Трамп раскрыл последнюю просьбу Кирка
Вдова убитого политика Кирка сделала неожиданное заявление на прощании
Очевидцы рассказали об атаке дронов ВСУ на два кубанских города
«Категорически отвергаем»: Израиль выступил против решения трех стран
Приметы 22 сентября: к чему кошка ведет раскопки в день праведников?
Трамп и Маск впервые публично встретились на панихиде по Чарли Кирку
Отказ от детей, критика из-за веса, слова об СВО: куда пропала Варнава
Трамп запланировал ряд стратегически важных встреч на ГА ООН
Сотни фанатов немецких футбольных команд устроили массовую драку
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.