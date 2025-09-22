Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 22 сентября, солнце против грибков

Понедельник дарит москвичам поистине летний день, который мог бы стать идеальным, если бы не невидимые обитатели воздуха. Несмотря на жару, осенние аллергены не сдают своих позиций: уровень пыльцы, может быть, сейчас и нулевой, но грибкам все нипочем.
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня
Погода в Москве в этот понедельник, 22 сентября, превосходит все ожидания. Воздух прогреется до +26 °C, что даже выше климатической нормы. Утро начнется с ясного неба, и лишь во второй половине дня появятся перистые облака, не несущие угрозы осадков. Идеальный день для тех, кто не страдает аллергией.
Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 22 сентября
Летняя температура не смогла кардинально изменить осеннюю аллергенную картину. Растительная пыльца отошла на второй план, упав сегодня до нулевого уровня.
Кладоспориум и альтернария демонстрируют незначительное снижение активности, но их концентрация остается высокой, хоть и не достигает 1000 единиц на кубометр. Теплый воздух и остаточная влажность почвы поддерживают жизнедеятельность этих микроорганизмов.
Злаки и полынь, как и в прошлые дни, практически не определяются в воздухе. Амброзия может фиксироваться в следовых количествах благодаря заносам.
Уровень пыльцы в столичном воздухе представляет собой интересный метеорологический феномен: при летней температуре сохраняется осенний аллергенный профиль.
Помните, что самое главное — следить за своим самочувствием. Аллергологи советуют вести дневник поллиноза. Записывая данные о своем самочувствии, можно определить, какие растения вызывают симптомы, и проследить их связь с календарем пыления. Это помогает врачу поставить точный диагноз и подобрать лечение.