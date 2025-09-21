Аэропорт в российском городе временно перестал работать Аэропорт Сочи временно перестал принимать и отправлять рейсы

В воскресенье, 21 сентября, Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе ведомства. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять самолеты из-за обеспечения безопасности полетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

Ранее в аэропорту Саратова были установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации Артем Кореняко подчеркнул, что меры также были введены для обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропорту Иркутска лайнер А-319 авиакомпании «Уральские авиалинии» прервал взлет после попадания птицы в двигатель. На борту самолета находился 91 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Между тем в Тамбовской области началось расследование жесткой посадки легкомоторного самолета, в результате которой погиб пилот. По словам Артема Кореняко, работу проводит Межгосударственный авиационный комитет (МАК) вместе с Центральным межрегиональным территориальным управлением Росавиации.