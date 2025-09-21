Смешала творог и яйца — на выходе хит! Немецкий творожный пирог — готовится на раз-два

Немецкий творожный пирог — это нежный, воздушный и невероятно простой десерт, который покорит вас своей бархатной текстурой и мягким вкусом! В отличие от классического чизкейка он готовится на песочной основе и обладает лёгкой кислинкой, идеальной сладостью. Это тот случай, когда минимум усилий даёт максимальный результат.

Приготовьте основу: смешайте 200 г муки, 100 г размягчённого сливочного масла, 50 г сахара и щепотку соли. Замесите тесто, распределите его по форме, сделав бортики. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 10 минут. Для начинки взбейте 500 г творога, 200 г сахара, 3 яйца и ванилин до однородности. Добавьте сок половины лимона и 2 ст. л. крахмала. Вылейте начинку на основу и выпекайте 40–45 минут до лёгкой золотистости. Дайте пирогу полностью остыть в духовке — так он не потрескается.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.