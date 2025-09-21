«Интервидение-2025»
Танец дагестанского Человека-паука на движущейся машине попал на видео

Житель Махачкалы прокатился в костюме Человека-паука по затопленным улицам города, а водитель машины, на капоте которой он танцевал, получил штраф, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана. В ведомстве отметили, что такие действия нарушают закон и подрывают имидж региона, формируя в обществе опасный пример безответственного поведения.

Такое поведение не имеет ничего общего с юмором или смелостью — это грубое нарушение закона и демонстративное пренебрежение безопасностью, — сказано в сообщении.

Ранее в Новосибирске на площади Ленина произошло два ДТП с участием нескольких автомобилей. Сначала столкнулись Toyota Kluger и Chery Tiggo 7, водители не признали свою вину и решили дождаться сотрудников ГАИ. Через шесть часов после первого ДТП в Chery Tiggo 7 на полной скорости врезался Mercedes-Benz. Водители воспользовались ситуацией и ждали оформления происшествий сотрудниками ГАИ.

Тем временем стало известно, что в Санкт-Петербурге сбивший мотоциклиста водитель иномарки избежал уголовной ответственности. Мужчина выплатил пострадавшему крупную сумму денег в качестве компенсации.

