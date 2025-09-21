Можно ли есть сырую свеклу: 5 фактов о пользе и рисках

Сырая свекла — спорный продукт: одни считают её суперфудом, другие опасаются есть без термической обработки. Мы разобрались, что наука говорит о пользе и рисках сырой свеклы, и подготовили практические рекомендации.
Питательная ценность сырой vs вареной свеклы
Сырая свекла сохраняет все витамины и ферменты, которые частично разрушаются при варке. Например, в ней на 30% больше, чем в вареной, витамина С — антиоксиданта для иммунитета. Также в ней содержатся:
фолаты (В9) — важны для кроветворения и нервной системы;
бетаин — улучшает функцию печени и метаболизм;
клетчатка — помогает пищеварению и снижает гликемический индекс.
Однако после варки увеличивается доступность некоторых других полезных веществ, например железа.
Доказанная польза для здоровья
Снижение давления. Нитраты в сырой свекле преобразуются в оксид азота, который расширяет сосуды.
Детоксикация. Бетаин поддерживает работу печени по выводу токсинов
Улучшение пищеварения. Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника
Профилактика анемии. Высокое содержание железа и фолатов
Потенциальные риски и противопоказания
Оксалаты могут спровоцировать образование камней в почках у предрасположенных людей.
Сырая клетчатка может вызвать вздутие и дискомфорт при синдроме раздраженного кишечника.
Высокий гликемический индекс (хоть и ниже чем у вареной) — с осторожностью при диабете.
Аллергические реакции и на сырую, и на вареную свеклу встречаются редко, но возможны.
Как правильно употреблять сырую свеклу
Начинайте с малых порций — 30–50 г в день для адаптации ЖКТ.
Тщательно мойте и очищайте кожуру (возможно загрязнение почвой).
Сочетайте с жирами (оливковое масло, авокадо) для лучшего усвоения витаминов.
Измельчайте на терке — так она лучше усваивается.
Простые и вкусные рецепты
Салат «Щетка» для очищения кишечника. Смешайте одну натертую сырую свеклу, морковку, половинку яблока. Сбрызните сокам лимона, оливковым маслом.
Смузи для энергии. Четвертинку свеклы соедините с бананом, 100 мл кефира. Добавьте щепотку имбиря, прогоните через блендер.
Кому особенно полезна сырая свекла
Спортсменам для улучшения выносливости.
Людям с гипертонией.
При склонности к запорам.
В сезон простуд для укрепления иммунитета.
С осторожностью есть при мочекаменной болезни, гастрите или колите в стадии обострения, диабете. Детям до 3 лет тоже лучше не давать.
При первых признаках дискомфорта со стороны ЖКТ уменьшите порцию или перейдите на вареную свеклу. Сырая свекла — ценный продукт, но важно прислушиваться к своему организму.
А вы пробовали сырую свеклу? Посмотрите, как приготовить полезное варенье из инжира у нас на сайте.