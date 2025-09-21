«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 17:30

Можно ли есть сырую свеклу: 5 фактов о пользе и рисках

Можно ли есть сырую свеклу: 5 фактов о пользе и рисках Можно ли есть сырую свеклу: 5 фактов о пользе и рисках Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырая свекла — спорный продукт: одни считают её суперфудом, другие опасаются есть без термической обработки. Мы разобрались, что наука говорит о пользе и рисках сырой свеклы, и подготовили практические рекомендации.

Питательная ценность сырой vs вареной свеклы

Сырая свекла сохраняет все витамины и ферменты, которые частично разрушаются при варке. Например, в ней на 30% больше, чем в вареной, витамина С — антиоксиданта для иммунитета. Также в ней содержатся:

  • фолаты (В9) — важны для кроветворения и нервной системы;

  • бетаин — улучшает функцию печени и метаболизм;

  • клетчатка — помогает пищеварению и снижает гликемический индекс.

Однако после варки увеличивается доступность некоторых других полезных веществ, например железа.

Доказанная польза для здоровья

  • Снижение давления. Нитраты в сырой свекле преобразуются в оксид азота, который расширяет сосуды.

  • Детоксикация. Бетаин поддерживает работу печени по выводу токсинов

  • Улучшение пищеварения. Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника

  • Профилактика анемии. Высокое содержание железа и фолатов

Салат из свежей свеклы Салат из свежей свеклы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Потенциальные риски и противопоказания

  • Оксалаты могут спровоцировать образование камней в почках у предрасположенных людей.

  • Сырая клетчатка может вызвать вздутие и дискомфорт при синдроме раздраженного кишечника.

  • Высокий гликемический индекс (хоть и ниже чем у вареной) — с осторожностью при диабете.

Аллергические реакции и на сырую, и на вареную свеклу встречаются редко, но возможны.

Как правильно употреблять сырую свеклу

  • Начинайте с малых порций — 30–50 г в день для адаптации ЖКТ.

  • Тщательно мойте и очищайте кожуру (возможно загрязнение почвой).

  • Сочетайте с жирами (оливковое масло, авокадо) для лучшего усвоения витаминов.

  • Измельчайте на терке — так она лучше усваивается.

Простые и вкусные рецепты

  • Салат «Щетка» для очищения кишечника. Смешайте одну натертую сырую свеклу, морковку, половинку яблока. Сбрызните сокам лимона, оливковым маслом.

  • Смузи для энергии. Четвертинку свеклы соедините с бананом, 100 мл кефира. Добавьте щепотку имбиря, прогоните через блендер.

Смузи из свеклы Смузи из свеклы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кому особенно полезна сырая свекла

  • Спортсменам для улучшения выносливости.

  • Людям с гипертонией.

  • При склонности к запорам.

  • В сезон простуд для укрепления иммунитета.

С осторожностью есть при мочекаменной болезни, гастрите или колите в стадии обострения, диабете. Детям до 3 лет тоже лучше не давать.

  • При первых признаках дискомфорта со стороны ЖКТ уменьшите порцию или перейдите на вареную свеклу. Сырая свекла — ценный продукт, но важно прислушиваться к своему организму.

