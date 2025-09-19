Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 12:30

Осеннее меню для стройности: как свекла помогает похудеть

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осень щедро одаривает нас полезными и яркими овощами. Среди них особенно выделяется свекла — настоящая суперзвезда для здоровья и фигуры. Именно эти осенние овощи для похудения помогают легко прийти в форму.

Почему же свекла — секрет стройности? Она низкокалорийна и богата клетчаткой, которая чистит организм и дарит длительное чувство сытости. Бетаин в ее составе ускоряет метаболизм и помогает печени эффективнее сжигать жиры. Попробуйте простые рецепты для сохранения фигуры и хорошего настроения.

  1. Салат «Щетка». Натрите на терке сырую свеклу, морковь и яблоко. Заправьте столовой ложкой лимонного сока — это витаминный заряд и помощь пищеварению.

  2. Смузи для стройности. Отварите свеклу до мягкости, взбейте в блендере с горстью замороженных ягод, кефиром и имбирем. Питательно и очень полезно!

Включите этот яркий корнеплод в свое меню, и вы сами убедитесь, что свекла — это вкусный и эффективный секрет стройности!

Ранее мы рассказали вам о секретах, позволяющих не набрать вес после лета и сохранить фигуру даже после щедрых на застолье зимних праздников!

рецепты
простые рецепты
свекла
здоровье
овощи
Валентина Еремеева
В. Еремеева
