Обожает темноту и влагу, цветет колокольчиками: многолетник, который хорошеет в глухой тени

Хоста — королева тенистых садов, которая обожает темноту и влагу. Она роскошно цветет колокольчиками даже в тех уголках, куда не проникают солнечные лучи, устойчива к болезням и декоративна с весны до осени.

С июля по август хоста выпускает изящные цветоносы с сиреневыми, белыми или лиловыми колокольчиками, которые источают нежный аромат. Но главное украшение — это крупные листья с фактурной поверхностью и разнообразными оттенками: от салатового до сизо-голубого с золотистой каймой.

Посадка проста: выкопайте яму 30×30 см, добавьте компост, поместите деленку с почкой роста, полейте и замульчируйте корой. Хоста не требует подкормок, растет на любых почвах и разрастается в плотные куртины, подавляя сорняки. Это идеальное решение для северных сторон дома и приствольных кругов деревьев. Этот многолетник только хорошеет в глухой тени.

