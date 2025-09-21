Выяснилось местонахождение жены обвиненного в предательстве Ступникова

Жена обвиненного в предательстве бывшего офицера Льва Ступникова может находиться в Забайкалье, сообщает телеканал RT. По данным издания, она живет в городе Борзе, работает тренером в бассейне и проживает одна.

Как уточнили журналисты, женщина также участвовала в общественной деятельности: работала наблюдателем на прошедших осенью выборах. Соседи матери Ступникова рассказали, что несколько раз видели мужчину с будущей супругой. По их словам, он приезжал к ней и оставался ночевать.

Ранее стало известно о переходе на сторону Украины Ступникова. Военнослужащий на протяжении семи месяцев передавал противнику координаты расположения российских подразделений для наведения ударов HIMARS. После этого перебежчик сбежал из части, а спецназ «Ахмат» объявил о начале охоты на него.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Позднее выяснилось, что квартира семьи Ступникова в Омске сейчас занята беженцами с Украины. По данным председателя ТСЖ, недвижимость была продана по сертификату примерно год назад. Старожилы дома почти не помнят самого бойца, а некоторые соседи допускают, что предатель «долго не проживет».