«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 13:50

Выяснилось местонахождение жены обвиненного в предательстве Ступникова

RT: жена обвиненного в предательстве офицера Ступникова живет в Забайкалье

Лев Ступников Лев Ступников Фото: Социальные сети

Жена обвиненного в предательстве бывшего офицера Льва Ступникова может находиться в Забайкалье, сообщает телеканал RT. По данным издания, она живет в городе Борзе, работает тренером в бассейне и проживает одна.

Как уточнили журналисты, женщина также участвовала в общественной деятельности: работала наблюдателем на прошедших осенью выборах. Соседи матери Ступникова рассказали, что несколько раз видели мужчину с будущей супругой. По их словам, он приезжал к ней и оставался ночевать.

Ранее стало известно о переходе на сторону Украины Ступникова. Военнослужащий на протяжении семи месяцев передавал противнику координаты расположения российских подразделений для наведения ударов HIMARS. После этого перебежчик сбежал из части, а спецназ «Ахмат» объявил о начале охоты на него.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Позднее выяснилось, что квартира семьи Ступникова в Омске сейчас занята беженцами с Украины. По данным председателя ТСЖ, недвижимость была продана по сертификату примерно год назад. Старожилы дома почти не помнят самого бойца, а некоторые соседи допускают, что предатель «долго не проживет».

предатели
СВО
ВСУ
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Участник «Интервидения» восхитился поступком SHAMAN
Дочь Синди Кроуфорд опубликовала фото без бюстгальтера
Крупный пожар охватил административное здание в одном российском городе
Вооруженные ножами супруги оказались в реанимации после пьяной ссоры
Отбывающая наказание Ле Пен рвется на выборы в парламент Франции
Победитель «Интервидения» решил творческие планы
Раскрыта судьба пропавшей в Таиланде россиянки, бросившей ребенка в отеле
Пенсионерка ушла по грибы и провела в лесу четыре дня
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 21 сентября, фото, видео
В Совфеде предупредили о росте провокаций против России
РБК: Лапина сняли с должности командующего Ленинградским военным округом
«Сделала все по закону»: раскрыто, кому досталось наследство Добрынина
В России пообещали огромную сумму за информацию о двух командирах ВСУ
В Германии признали, что экономика страны стоит на месте
Жуткие ливни и холод до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Кениец обошел россиян в Московском марафоне
Известный музыкант отменил концерты из-за «достоверной угрозы» убийства
Мужчина с пистолетом пытался вернуть залог за аренду квартиры с клопами
«Постарались и сделали»: Путин восхитился машиной с антидроновой защитой
Власти пошли на крайние меры после обрушения части школы под Новосибирском
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.