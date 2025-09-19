Стало известно, кто живет в квартире предавшего товарищей бойца СВО В омской квартире наводившего ракеты на своих Ступникова живут беженцы с Украины

Беженцы с Украины живут в квартире бойца Вооруженных сил России Льва Ступникова, который наводил ракеты ВСУ на своих сослуживцев в зоне СВО, сообщает RT. Председатель ТСЖ раскрыла, что до этого в течение примерно четырех лет здесь жила другая семья. Квартира находится в Омске.

До этого там жила другая семья года четыре, а теперь по сертификату год назад квартиру купили беженцы с Украины. Откуда они точно, я не знаю, — поделилась женщина.

Ориентировочно Ступниковы жили здесь в 2010-х, после чего уехали в Санкт-Петербург, где будущий военный поступил на связиста. Старожилы дома не помнят предавшего товарищей офицера и не узнают его по фото.

Также были найдены соседи тещи, которые назвали Ступниковых хорошей семьей. Несколько раз военный приезжал к будущей жене Елизавете, оставался ночевать. После заключения брака его больше не видели. Другой сосед узнал предателя по фото и допустил, что Ступников «долго не проживет».

Ранее выяснилось, что наводивший ракеты ВСУ на позиции сослуживцев военный родился в Казахстане. Ступников появился на свет в Караганде в 1999 году.