ФСБ впервые начала публикацию списка предателей

ФСБ России начала публикацию архивных материалов КГБ СССР о пособниках нацистов, которые скрылись в западных странах. На официальном сайте ведомства создана специальная рубрика «Красная книга КГБ СССР».

В рамках проекта будут размещаться страницы из рассекреченного документа 1964 года, содержащего перечень изменников Родины, карателей и агентов иностранных разведок. Первыми опубликованы данные о десяти фигурантах из раздела «Англия».

Ранее ФСБ рассекретила материалы о вербовке американской разведкой бывших советских граждан, служивших в карательных подразделениях гитлеровцев. В рубрике «Архивные материалы» на сайте ведомства были опубликованы копии документов об арестованных в апреле 1953 года членах группы агентов американской разведки.

До этого ФСБ рассекретила архивные документы о массовых убийствах советских военнопленных в немецких лагерях в Константиновке в годы Великой Отечественной войны. В них сказано, что на территории химзавода располагаются четыре массовых захоронения, где покоятся примерно 7,8 тыс. человек.