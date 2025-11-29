День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 13:03

ФСБ впервые начала публикацию списка предателей

ФСБ впервые публикует список пособников нацистов из «Красной книги КГБ СССР»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

ФСБ России начала публикацию архивных материалов КГБ СССР о пособниках нацистов, которые скрылись в западных странах. На официальном сайте ведомства создана специальная рубрика «Красная книга КГБ СССР».

В рамках проекта будут размещаться страницы из рассекреченного документа 1964 года, содержащего перечень изменников Родины, карателей и агентов иностранных разведок. Первыми опубликованы данные о десяти фигурантах из раздела «Англия».

Ранее ФСБ рассекретила материалы о вербовке американской разведкой бывших советских граждан, служивших в карательных подразделениях гитлеровцев. В рубрике «Архивные материалы» на сайте ведомства были опубликованы копии документов об арестованных в апреле 1953 года членах группы агентов американской разведки.

До этого ФСБ рассекретила архивные документы о массовых убийствах советских военнопленных в немецких лагерях в Константиновке в годы Великой Отечественной войны. В них сказано, что на территории химзавода располагаются четыре массовых захоронения, где покоятся примерно 7,8 тыс. человек.

Россия
ФСБ
списки
архивы
предатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд запретил продавать открытки с Гитлером
Во Владивостоке рассказали о ситуации со сдачей билетов на концерт Долиной
Атака ВСУ на Новороссийск 29 ноября: что известно, разлив нефти, жертвы
На Кубани раскрыли, что стало с горящей НПЗ после атаки ВСУ
Конец «халявы» для мигрантов: какие законы вступают в силу с 1 декабря
110 вариантов подарков коллегам на Новый год — на любой вкус и кошелек
Мясников возмутился одной особенности своей внешности
Зеленский нашел замену Ермаку
Россиян начали обманывать в аптеках Турции и Египта
Названы три фразы, обезоруживающие ребенка перед мошенниками
Подпольщик доложил об уничтожении «цитадели» вражеских дронов
Назван срок, который грозит арестованному гендиректору издательства «Джем»
В Литве подстрелили бельгийского военного
Украденная по ошибке домашняя обезьяна вернулась к своему хозяину
В США раскрыли, как отставка Ермака скажется на переговорах с Россией
ФСБ впервые начала публикацию списка предателей
Ермака назвали ключевым виновником затягивания конфликта на Украине
Прослужит десятилетиями: как установить и укрепить забор из профнастила
Семья Милохина уехала за защитой в США после угроз в Анапе
В США «похоронили» коварный план Запада против России
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.