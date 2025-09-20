«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 15:44

Секрет пышного цветения пионов: как правильно делить и пересаживать кусты во второй половине сентября

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/Global Look Press

Вторая половина сентября — лучшее время для деления и пересадки пионов. Эта процедура необходима каждому саду, ведь старые и загущенные кусты начинают цвести хуже и нуждаются в омоложении.

Осенью у растений завершается вегетация: почки возобновления уже сформированы и переходят в состояние покоя. Это идеальный момент, чтобы аккуратно пересадить пионы без риска для их развития.

Как правильно делить и пересаживать пионы:

  1. Сначала обрежьте стебли.
  2. Аккуратно обкопайте куст, извлеките его из земли и промойте корни водой.
  3. Острым ножом разделите корневище на части. Каждая деленка должна иметь несколько крепких почек и светлые, здоровые корни.
  4. Ослабленные или без почек части лучше удалить, а срезы присыпать древесной золой.
  5. Перед посадкой обработайте деленки в растворе марганцовки для дезинфекции.
  6. Высаживайте пионы в плодородную почву, размещая почки возобновления на глубине 3–5 см от поверхности.

Правильное деление и пересадка помогут растениям быстрее прижиться, а уже в следующем сезоне пионы порадуют сад пышным и обильным цветением.

Валерия Мартынович
