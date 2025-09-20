Секрет пышного цветения пионов: как правильно делить и пересаживать кусты во второй половине сентября

Вторая половина сентября — лучшее время для деления и пересадки пионов. Эта процедура необходима каждому саду, ведь старые и загущенные кусты начинают цвести хуже и нуждаются в омоложении.
Осенью у растений завершается вегетация: почки возобновления уже сформированы и переходят в состояние покоя. Это идеальный момент, чтобы аккуратно пересадить пионы без риска для их развития.
Как правильно делить и пересаживать пионы:
- Сначала обрежьте стебли.
- Аккуратно обкопайте куст, извлеките его из земли и промойте корни водой.
- Острым ножом разделите корневище на части. Каждая деленка должна иметь несколько крепких почек и светлые, здоровые корни.
- Ослабленные или без почек части лучше удалить, а срезы присыпать древесной золой.
- Перед посадкой обработайте деленки в растворе марганцовки для дезинфекции.
- Высаживайте пионы в плодородную почву, размещая почки возобновления на глубине 3–5 см от поверхности.
Правильное деление и пересадка помогут растениям быстрее прижиться, а уже в следующем сезоне пионы порадуют сад пышным и обильным цветением.
Петунии могут превратиться в яркий водопад цветов или остаться скромным кустиком — все зависит от ухода. Специалисты выделяют три основные причины, из-за которых растение не радует обильным цветением.