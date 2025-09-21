«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 14:04

Раскрыты сроки проведения заседания Совбеза ООН из-за инцидента с МиГ-31

МИД Эстонии: заседание Совбеза ООН из-за ситуации с МиГ-31 состоится 22 сентября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за якобы нарушения российскими истребителями МиГ-31 эстонского воздушного пространства состоится 22 сентября, сообщило Министерство иностранных дел Эстонии. При этом доказательства инцидента не были предоставлены, передает РИА Новости. Страна решила обратиться за консультациями к НАТО в соответствии с четвертой статьей устава Альянса из-за предполагаемого инцидента.

22 сентября в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск. — NEWS.ru) Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание в ответ на вопиющее нарушение Россией эстонского воздушного пространства в пятницу, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что три истребителя МиГ-31 ВКС России совершили плановый перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области и не нарушали воздушных границ Эстонии. В официальном заявлении отмечается, что полет проходил в полном соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

ООН
Эстония
инциденты
самолеты
