21 сентября 2025 в 14:44

Известный музыкант отменил концерты из-за «достоверной угрозы» убийства

Стивен Моррисси Стивен Моррисси Фото: IMAGO/Global Look Press

Британский музыкант Моррисси был вынужден отменить два предстоящих концерта в Новой Англии после получения информации о «достоверной угрозе» убийства во время выступлений, сообщает издание RadarOnline. Под отмену попали выступления, запланированные на 12 сентября в Foxwoods Resort (Коннектикут) и на 13 сентября в MGM Music Hall (Бостон). Организаторы подтвердили полный автоматический возврат средств за все приобретенные билеты.

Решение об отмене шоу было принято всего через несколько дней после того, как канадский гражданин был обвинен в публикации онлайн-угроз в адрес артиста. В официальном заявлении представители певца подчеркнули, что такое решение продиктовано исключительно заботой о безопасности самого певца, членов его команды и зрителей. Моррисси лично поблагодарил поклонников за понимание в этой сложной ситуации.

По данным правоохранительных органов Канады, угроза исходила от 26-летнего Ноа Кастеллано. Он якобы разместил в социальной сети сообщение о намерении совершить убийство певца во время его выступления на фестивале CityFolk в Оттаве 19 сентября. Кастеллано был арестован 12 сентября и предстал перед судом по обвинению в угрозах причинения смерти и телесных повреждений. На данный момент он отпущен под залог в размере $5 тысяч (более 417 тысяч рублей).

Ранее в Афинах отменили концерт российского пианиста Дениса Мацуева. Участие артиста в мероприятии, запланированном на 21 ноября, не состоится из-за «международной ситуации».

