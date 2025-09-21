«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 15:23

Пенсионерка ушла по грибы и провела в лесу четыре дня

В лесу Ленобласти нашли 83-летнюю пенсионерку, которая ждала помощи четыре дня

Пенсионерку, заблудившуюся в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, нашли живой, рассказали спасатели из объединения «Экстремум» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, 83-летняя женщина приехала в поселок Свободное в гости, а 17 сентября пошла собирать грибы и не вернулась.

Спустя несколько часов друзья и родственники забили тревогу. На поиски отправились спасатели из Санкт-Петербурга и Выборга, добровольцы из групп «Отклик» и «Лиза Алерт», а также пограничники. Вместе с собаками они искали пожилую женщину все четверо суток. Ранним утром 20 сентября спасатели услышали крик с другого берега озера. На лодке пенсионерку доставили к машине скорой помощи.

Ранее в Свердловской области 64-летняя женщина погибла, потерявшись в лесу во время сбора ягод. Россиянка исчезла в районе деревни Крутихи Режевского района, ее поиски велись 10 дней. Родные были шокированы произошедшим, поскольку, по их словам, пенсионерка хорошо знала местность.

До этого стало известно, что 94-летняя жительница Подмосковья провела более 24 часов в лесном массиве, после того как заблудилась во время сбора грибов. Изможденная пожилая женщина была обнаружена спасателями только на следующие сутки после начала поисковой операции.

Ленинградская область
пенсионеры
спасатели
волонтеры
