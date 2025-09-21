«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 15:31

Победитель «Интервидения» удивил фанатов одним решением

Победитель «Интервидения» Дык Фук планирует писать песни на русском

Дык Фук Дык Фук Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Победивший в международном конкурсе «Интервидение» вьетнамский певец Дык Фук намерен доучить русский язык и самостоятельно написать песню на нем, передал его переводчик в эфире Первого канала. По словам артиста, он также хотел бы сотрудничать с российскими исполнителями.

Для господина Дык Фука было бы большой честью не только сделать, скажем так, коллаборацию с русскими артистами, но и наконец-таки доучить русский язык и собственными руками написать песню на русском языке, — сказал переводчик.

Певец также признавался, что его победа стала неожиданностью. По его словам, он не ожидал столь большого числа поклонников и назвал этот успех серьезным шагом в своей карьере. Дык Фук подчеркнул, что его шансы на первое место были бы ниже, если бы российский артист SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) не отказался от участия в оценивании.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев поддержал решение SHAMAN отказаться от оценок в конкурсе «Интервидение». Эксперт назвал этот шаг правильным, поскольку победа российского артиста на собственном мероприятии могла бы создать неловкую ситуацию. Бабичев отметил, что таким образом SHAMAN избежал образа «статистов» для других участников и достойно представил страну.

певцы
победы
Вьетнам
русский язык
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выполнение оборонного заказа на Украине доверили вебкам-модели
Можно ли есть сырую свеклу: 5 фактов о пользе и рисках
Машину разорвало на две части в результате страшного ДТП в Казани
Солнечное затмение 21 сентября 2025: где смотреть, что можно, нельзя делать
«Нужно ставить диагнозы»: мэр Ялты высказалась о санкциях Зеленского
Украинцев поймали у стратегического объекта в Польше
«Даже США не могут»: Россия подходит к финишу в независимом авиастроении
В Запорожье ни одна из общин УПЦ не перешла под юрисдикцию ПЦУ
Артемий Лебедев объяснил, откуда у него оказались боевые ордена ВОВ
Главная торговая улица Лондона закрылась для машин на один день
Фон дер Ляйен развеяла энергетические иллюзии ЕС
В Госдуме ответили, почему мобилизованных пока нельзя заменить
«Дроны-матки» и разнос авиабазы для F-16: новости СВО к вечеру 21 сентября
Эти гнезда из картофеля и фарша исчезают со стола первыми
В ВСУ заявили о появлении «килл-зоны» в Харьковской области
Украинские дроны повторно атаковали один и тот же российский регион
Арендодатель нашел четыре трупа младенцев после выселения квартирантки
Силуанов объяснил, зачем охлаждать российскую экономику
Евросоюз «подсел» на российские лисички и отдал за них миллионы евро
Американист объяснил, почему Саддам Хусейн лишился поддержки США
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.