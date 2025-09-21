Победитель «Интервидения» удивил фанатов одним решением

Победивший в международном конкурсе «Интервидение» вьетнамский певец Дык Фук намерен доучить русский язык и самостоятельно написать песню на нем, передал его переводчик в эфире Первого канала. По словам артиста, он также хотел бы сотрудничать с российскими исполнителями.

Для господина Дык Фука было бы большой честью не только сделать, скажем так, коллаборацию с русскими артистами, но и наконец-таки доучить русский язык и собственными руками написать песню на русском языке, — сказал переводчик.

Певец также признавался, что его победа стала неожиданностью. По его словам, он не ожидал столь большого числа поклонников и назвал этот успех серьезным шагом в своей карьере. Дык Фук подчеркнул, что его шансы на первое место были бы ниже, если бы российский артист SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) не отказался от участия в оценивании.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев поддержал решение SHAMAN отказаться от оценок в конкурсе «Интервидение». Эксперт назвал этот шаг правильным, поскольку победа российского артиста на собственном мероприятии могла бы создать неловкую ситуацию. Бабичев отметил, что таким образом SHAMAN избежал образа «статистов» для других участников и достойно представил страну.