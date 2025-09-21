«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 11:48

Музкритик ответил, почему SHAMAN отказался от оценок на «Интервидении»

Музкритик Бабичев: SHAMAN сгладил возможную неловкость от победы РФ в конкурсе

Ярослав Дронов (SHAMAN) Ярослав Дронов (SHAMAN) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) правильно поступил, отказавшись от оценок в конкурсе «Интервидение», и тем самым сгладил возможную неловкость от победы России на собственном мероприятии, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, в этом случае триумф российского артиста выглядел бы странно по отношению к участникам из других стран.

Мы пригласили все мировое сообщество в Москву, заявили о призе в 30 млн рублей и гостеприимно взяли эти 30 млн рублей себе, победив в своем же конкурсе. А все остальные могли бы сказать «спасибо» и уехать как статисты. Я думал о том, как сгладить этот неловкий момент, и идея SHAMAN была отличным ходом. Я не знаю, кто автор этой идеи, но, как говорится, автора в студию. Я бы ему лично пожал руку, потому что она великолепная. Это было неожиданно в телетрансляции и в самом шоу, ― объяснил Бабичев.

При этом он отметил, что у SHAMAN были все шансы на победу в конкурсе. Зрители с интересом наблюдали бы за его противостоянием с вьетнамским исполнителем Дык Фуком, добавил он.

SHAMAN действительно среди всех артистов достаточно силен. Я, может быть, не скажу, что он был самым ярким, но все-таки мы понимаем, что и Дык Фук тоже силен. Смотреть на эту борьбу между Россией и Вьетнамом, с одной стороны, это была бы интрига, но с другой — мы в России сами вышли инициаторами этой идеи конкурса «Интервидение», ― подытожил Бабичев.

Ранее SHAMAN попросил жюри музыкального конкурса «Интервидение» не оценивать его выступление. По его словам, он не хочет претендовать на победу.

Интервидение
Ярослав Дронов
певцы
SHAMAN
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на неделю с 22 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Петербургская полиция ищет ночного стрелка-охранника с Рубинштейна
Солдаты из скандинавских стран возмутились новой униформой
Певец Ваня Дмитриенко повысил цену на свои выступления
Британские истребители решили «защитить» Польшу после инцидента с БПЛА
Гуменник выиграл отбор к ОИ-2026, опередив украинца Марсака на 45 баллов
Подполье узнало об ударе по артиллерийскому складу в Сумах
Подполье заявило об ударе по авиабазе для F-16 в Полтаве
Россиянин отправился на отдых и заметил у себя необычную аллергию
Гороскоп на 21 сентября: Рыб ждет учеба, Весы преодолеют преграды
«Список патриотов»: вице-премьер Крыма обрадовался санкциям Киева
Школьник заставил сверстника съесть шнурки на камеру и плюнул ему в рот
«Все-таки соседи»: Белоруссия высказалась о потенциальной войне с Польшей
«Разрыв растет»: Пушков о тревожном сигнале для жителей ФРГ
Польше удалось найти последний разыскиваемый дрон
Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом и ОРВИ
Очень необычный рецепт оливье с копченой курицей и гранатом
Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Рецепт острого перца в медовом маринаде на зиму
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.