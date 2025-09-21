Музкритик ответил, почему SHAMAN отказался от оценок на «Интервидении»

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) правильно поступил, отказавшись от оценок в конкурсе «Интервидение», и тем самым сгладил возможную неловкость от победы России на собственном мероприятии, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, в этом случае триумф российского артиста выглядел бы странно по отношению к участникам из других стран.

Мы пригласили все мировое сообщество в Москву, заявили о призе в 30 млн рублей и гостеприимно взяли эти 30 млн рублей себе, победив в своем же конкурсе. А все остальные могли бы сказать «спасибо» и уехать как статисты. Я думал о том, как сгладить этот неловкий момент, и идея SHAMAN была отличным ходом. Я не знаю, кто автор этой идеи, но, как говорится, автора в студию. Я бы ему лично пожал руку, потому что она великолепная. Это было неожиданно в телетрансляции и в самом шоу, ― объяснил Бабичев.

При этом он отметил, что у SHAMAN были все шансы на победу в конкурсе. Зрители с интересом наблюдали бы за его противостоянием с вьетнамским исполнителем Дык Фуком, добавил он.

SHAMAN действительно среди всех артистов достаточно силен. Я, может быть, не скажу, что он был самым ярким, но все-таки мы понимаем, что и Дык Фук тоже силен. Смотреть на эту борьбу между Россией и Вьетнамом, с одной стороны, это была бы интрига, но с другой — мы в России сами вышли инициаторами этой идеи конкурса «Интервидение», ― подытожил Бабичев.

Ранее SHAMAN попросил жюри музыкального конкурса «Интервидение» не оценивать его выступление. По его словам, он не хочет претендовать на победу.