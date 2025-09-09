В одной из европейских столиц отменили концерт Мацуева

В Афинах отменили концерт российского пианиста Дениса Мацуева, сообщила пресс-служба Афинского государственного оркестра в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Там пояснили, что участие артиста в мероприятии, запланированном на 21 ноября, не состоится из-за «международной ситуации».

Запланированное участие пианиста Дениса Мацуева в концерте 21 ноября в Афинском дворце музыки не состоится, — говорится в сообщении.

Ранее в Италии отменили выступление Валерия Гергиева. Симфонический концерт должен был состояться в городе Казерта в рамках фестиваля Un’Estate da Re, он был намечен на 27 июля этого года. Как отметило агентство ANSA, причиной подобного решения стала «резкая общественная реакция на участие дирижера». Местные власти сообщили, что опасались беспорядков.

До этого сообщалось, что Министерство культуры Италии выразило резкое несогласие с проведением июльского концерта Гергиева. Власти региона Кампания во главе с Винченцо Де Лукой настаивали на своем решении пригласить музыканта в страну.