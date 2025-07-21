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21 июля 2025 в 13:47

В Италии отменили концерт Гергиева

В итальянском городе Казерта отменили концерт Валерия Гергиева

Валерий Гергиев Валерий Гергиев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Италии отменили концерт Валерия Гергиева, передает агентство ANSA. Симфонический концерт должен был состояться в городе Казерта в рамках фестиваля Un’Estate da Re. Он был намечен на 27 июля.

Как указывается в статье, причиной решения стала «резкая общественная реакция на участие дирижера», который якобы известен близостью к президенту РФ Владимиру Путину. Местные власти сообщили, что опасаются беспорядков.

До этого сообщалось, что Министерство культуры Италии выразило резкое несогласие с проведением предстоящего июльского концерта Гергиева. Власти региона Кампания во главе с Винченцо Де Лукой продолжили настаивать на своем решении пригласить музыканта.

Ранее стало известно, что оперная певица Анна Нетребко вернется на сцену и выступит в Лондоне впервые с 2019 года. Нетребко выступит на сцене британского королевского оперного театра «Ковент-Гарден». Сообщается, что певица будет исполнять главную партию в новой постановке «Тоски», а также в опере «Турандот». Кроме этого, певица даст сольный концерт под фортепиано. В «Тоске» вместе с Нетребко будет выступать польская певица Александра Куржак.

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