В Италии выступают против концерта дирижера и «друга Путина»

В Италии выступают против концерта дирижера и «друга Путина» Tagesspiegel: Минкульт Италии хочет отменить концерт Гергиева

Министерство культуры Италии выразило резкое несогласие с проведением предстоящего июльского концерта российского дирижера Валерия Гергиева, сообщает издание Tagesspiegel. Власти региона Кампания во главе с Винченцо Де Лука продолжают настаивать на своем решении пригласить музыканта.

Итальянский Минкульт признает, что искусство должно оставаться вне политики. Однако чиновники из правительства добавляют, что концерт дирижера, известного своей близостью к президенту России Владимиру Путину, может быть воспринят как якобы инструмент российской пропаганды.

Ранее депутат Нина Останина инициировала официальные запросы к руководству Крыма с требованием запретить запланированный на 19 июля концерт группы «Тату» в Ялте. Парламентарий считает, что выступление некогда популярного музыкального дуэта может подорвать традиционные духовные устои и оказать вредное влияние на молодое поколение. Обращения адресованы главе республики Сергею Аксенову и председателю Госсовета Владимиру Константинову.

До этого популярный исполнитель Дима Билан объявил об отмене своего сольного выступления в Сочи. Артист пояснил, что причиной стало ухудшение состояния здоровья. Концерт должен был пройти в зале «Фестивальный», и, как признался Билан, решение об отмене далось ему нелегко.