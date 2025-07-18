В Италии выступают против концерта дирижера и «друга Путина»

Министерство культуры Италии выразило резкое несогласие с проведением предстоящего июльского концерта российского дирижера Валерия Гергиева, сообщает издание Tagesspiegel. Власти региона Кампания во главе с Винченцо Де Лука продолжают настаивать на своем решении пригласить музыканта.
Итальянский Минкульт признает, что искусство должно оставаться вне политики. Однако чиновники из правительства добавляют, что концерт дирижера, известного своей близостью к президенту России Владимиру Путину, может быть воспринят как якобы инструмент российской пропаганды.
Ранее депутат Нина Останина инициировала официальные запросы к руководству Крыма с требованием запретить запланированный на 19 июля концерт группы «Тату» в Ялте. Парламентарий считает, что выступление некогда популярного музыкального дуэта может подорвать традиционные духовные устои и оказать вредное влияние на молодое поколение. Обращения адресованы главе республики Сергею Аксенову и председателю Госсовета Владимиру Константинову.
До этого популярный исполнитель Дима Билан объявил об отмене своего сольного выступления в Сочи. Артист пояснил, что причиной стало ухудшение состояния здоровья. Концерт должен был пройти в зале «Фестивальный», и, как признался Билан, решение об отмене далось ему нелегко.