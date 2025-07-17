В Госдуме призвали отменить концерт известной группы в Ялте Депутат Останина выступила с призывом отменить концерт группы «Тату» в Ялте

Депутат Госдумы Нина Останина направила официальные обращения главе Крыма Сергею Аксенову и председателю Госсовета Владимиру Константинову с требованием отменить в Ялте концерт группы «Тату» 19 июля, сообщила в своем Telegram-канале журналист Ксения Собчак. По мнению парламентария, творчество популярного в 2000-е годы музыкального коллектива представляет угрозу для традиционных духовно-нравственных ценностей и может негативно повлиять на детскую аудиторию.

Особую озабоченность у Останиной вызывает установленный организаторами возрастной ценз, разрешающий посещение концерта детям с четырех лет, что, по ее убеждению, является недопустимым. Депутат настаивает на отмене мероприятия, аргументируя это необходимостью защиты подрастающего поколения от вредного влияния.

Ранее во время выступления в московском «Академ Джаз Клубе» на проспекте Мира музыкант Павел Кашин столкнулся с угрозами убийства. Неизвестный мужчина в перерыве концерта попросил артиста перебинтовать ему ногу, заявив при этом, что на крышах расположены три снайпера, целящиеся в Кашина. После этих слов незнакомец покинул помещение, не дав никаких пояснений.

До этого стало известно, что осенью 2025 года российские поклонники смогут увидеть выступления американского поп-исполнителя Джейсона Деруло. Артист даст два концерта — 26 сентября на московской «ЦСКА Арене» и 28 сентября на петербургской «СКА Арене».