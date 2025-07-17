Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 08:13

В Госдуме призвали отменить концерт известной группы в Ялте

Депутат Останина выступила с призывом отменить концерт группы «Тату» в Ялте

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Депутат Госдумы Нина Останина направила официальные обращения главе Крыма Сергею Аксенову и председателю Госсовета Владимиру Константинову с требованием отменить в Ялте концерт группы «Тату» 19 июля, сообщила в своем Telegram-канале журналист Ксения Собчак. По мнению парламентария, творчество популярного в 2000-е годы музыкального коллектива представляет угрозу для традиционных духовно-нравственных ценностей и может негативно повлиять на детскую аудиторию.

Особую озабоченность у Останиной вызывает установленный организаторами возрастной ценз, разрешающий посещение концерта детям с четырех лет, что, по ее убеждению, является недопустимым. Депутат настаивает на отмене мероприятия, аргументируя это необходимостью защиты подрастающего поколения от вредного влияния.

Ранее во время выступления в московском «Академ Джаз Клубе» на проспекте Мира музыкант Павел Кашин столкнулся с угрозами убийства. Неизвестный мужчина в перерыве концерта попросил артиста перебинтовать ему ногу, заявив при этом, что на крышах расположены три снайпера, целящиеся в Кашина. После этих слов незнакомец покинул помещение, не дав никаких пояснений.

До этого стало известно, что осенью 2025 года российские поклонники смогут увидеть выступления американского поп-исполнителя Джейсона Деруло. Артист даст два концерта — 26 сентября на московской «ЦСКА Арене» и 28 сентября на петербургской «СКА Арене».

Госдума
Ялта
Крым
концерты
группы
музыка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол раскрыл, как колумбийские наемники попадают в ряды ВСУ
ВС России готовятся «поджарить» тысячи бойцов ВСУ под Харьковом
В Британии родились дети с ДНК троих родителей
Украина умоляла США предоставить одно оружие, но Вашингтон отказался
Раскрыты последствия атаки ВСУ на приграничный регион
Готовим малиновый сироп дома: старинный рецепт с Карпатских предгорий
В Сети появились кадры последствий ночной атаки на Воронеж
Адвокат раскрыла, что делать при потере паспорта
Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Девочка получила ранения в результате атаки БПЛА в Калужской области
Власти объяснили происхождение громких взрывов в российском городе
Сырского назвали мясником за отправку штурмовой группы на верную смерть
На Западе раскрыли неудавшуюся попытку обмануть Россию
Стало известно о гибели тренера российского экс-чемпиона мира по боксу
Российский солдат схлестнулся в ближнем бою с американцем
Появились кадры украинского дрона с посланием для жителей Белгорода
В Варшаве негодуют из-за российского удара по польскому заводу в Виннице
В Госдуме призвали отменить концерт известной группы в Ялте
Врач раскрыла истинные причины подергивания мышц
Как у бабушки! Малосольные огурцы с хреном, листьями вишни и смородины
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.