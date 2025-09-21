Россиянам рассказали, где уже в следующие выходные выпадет снег Синоптик Тишковец: в европейской части России ожидается снежный покров

Снежный покров появится на северо-востоке европейской территории России, на Полярном Урале и на западе Югры уже в следующие выходные, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в ночное время столбики термометров там будут достигать отрицательных значений.

Временный снежный покров местами сформируется на северо-востоке европейской территории России — в Коми, Ненецком автономном округе, на Полярном Урале и западе Югры, где по ночам столбики минимальных термометров будут уходить в минус с образованием на дорогах тонкой корки льда, — предупредил Тишковец.

Тишковец также не исключил, что свидетелями падения «белых мух» могут стать и жители Москвы. Он оценил вероятность такого исхода в 30%. Как отметил синоптик, окончательно ситуация прояснится лишь к концу рабочей недели.

Ранее первый снег выпал в Якутске. За сутки из-за осадков в городе произошло 10 аварий. На выездах из города образовались пробки. Местные жители активно делятся в социальных сетях фотографиями с первыми снеговиками.