«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 16:11

Продюсер сравнил успех «Интервидения» с футбольным турниром

Продюсер Дзюник: успех «Интервидения» сравним с ЧМ-2018 по футболу

Дык Фук (Вьетнам) — победитель международного музыкального конкурса «Интервидение-2025»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» стал для России масштабным достижением, сопоставимым с чемпионатом мира по футболу 2018 года, заявил aif.ru продюсер Леонид Дзюник. По его словам, Россия организовала настоящий праздник. Наряду с этим событием он также назвал Олимпийские игры 2014 года.

Это был огромный успех. Россия организовала такой праздник. Вчера наряду с этим событием называли Олимпийские игры 2014 года, чемпионат мира по футболу 2018 года. Я бы еще добавил Евровидение 2009 года, которое проводили в России. Вчерашний конкурс «Интервидение» произвел фурор, — указал продюсер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что попытки сорвать проведение международного музыкального конкурса не увенчались успехом. По его словам, на отдельных участников мероприятия оказывалось серьезное давление.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина писала, что организация «Интервидения» представляет собой значительную победу России и всего традиционного мира, уставшего от современного абсурда.

