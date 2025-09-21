«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 16:47

Силуанов объяснил, зачем охлаждать российскую экономику

Силуанов: охлаждение экономики России происходит ради сдерживания инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России происходит плановое охлаждении экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, текущее замедление экономических процессов является осознанной мерой, направленной на сокращение потребительского спроса и сдерживание роста цен.

Это делается осознанно с тем, чтобы замедлить спрос в стране, и с тем, чтобы меньше было давления на потребительский рынок и меньше росли цены, — пояснил Силуанов.

Ранее Силуанов рассказал, что Минфин при подготовке федерального бюджета на 2026 год исходит из того, что ключевая ставка Банка России будет в районе 12–13%. По его словам, заложенный диапазон является промежуточным значением.

До этого на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин упомянул важность превышения темпами роста российской экономики мировых показателей. Глава государства добавил, что это обеспечит стабильность государственных финансов и реализацию проектов через раскрытие потенциала регионов, внедрение технологий и укрепление международных связей.

Антон Силуанов
Минфин
экономика
инфляция
