21 сентября 2025 в 17:22

Украинцев поймали у стратегического объекта в Польше

Двух украинцев задержали в Польше за проникновение на водоканал Кракова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Польше задержаны два гражданина Украины, незаконно проникших на территорию краковского водоканала, сообщает газета Rzeczpospolita. Прежде полиция посчитала их туристами и отпустила без последствий.

Они объяснили, что проникли на территорию водопровода, чтобы использовать этот маршрут как кратчайший путь к кургану Костюшко. Их личности были установлены, и они не были объявлены в розыск, — уточнили в полиции.

По данным службы безопасности предприятия, молодые люди пытались открыть ворота и использовали телефоны для фото- или видеосъемки. Нарушителей задержали после погони, однако тогда полиция не стала досматривать личные вещи подозреваемых. Позже делом заинтересовалось Агентство внутренней безопасности Польши, и украинцев вновь задержали уже по обвинению в хранении наркотиков. Им также инкриминировали незаконное проникновение на охраняемый объект.

Ранее правоохранительные органы задержали партию наркотиков, которую пытались ввезти с Украины в Россию. Контрабандисты спрятали более 135 килограммов запрещенных веществ в посудомоечных машинах. Преступникам грозит пожизненное заключение за контрабанду в особо крупном размере.

