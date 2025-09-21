Украинцев поймали у стратегического объекта в Польше Двух украинцев задержали в Польше за проникновение на водоканал Кракова

В Польше задержаны два гражданина Украины, незаконно проникших на территорию краковского водоканала, сообщает газета Rzeczpospolita. Прежде полиция посчитала их туристами и отпустила без последствий.

Они объяснили, что проникли на территорию водопровода, чтобы использовать этот маршрут как кратчайший путь к кургану Костюшко. Их личности были установлены, и они не были объявлены в розыск, — уточнили в полиции.

По данным службы безопасности предприятия, молодые люди пытались открыть ворота и использовали телефоны для фото- или видеосъемки. Нарушителей задержали после погони, однако тогда полиция не стала досматривать личные вещи подозреваемых. Позже делом заинтересовалось Агентство внутренней безопасности Польши, и украинцев вновь задержали уже по обвинению в хранении наркотиков. Им также инкриминировали незаконное проникновение на охраняемый объект.

