21 сентября 2025 в 13:29

Британские истребители решили «защитить» Польшу после инцидента с БПЛА

Британские истребители Typhoon пролетели над Польшей в рамках миссии НАТО

Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Власти Великобритании приступили к реализации миссии по обеспечению противовоздушной обороны Польши, сообщили в пресс-службе министерства обороны Соединенного Королевства. По информации ведомства, британские истребители совершили первый вылет над территорией страны в рамках операции НАТО «Восточный часовой».

Истребители Typhoon Королевских военно-воздушных сил Великобритании совершили свой первый вылет над Польшей в рамках миссии НАТО по противовоздушной обороне «Восточный часовой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что два Typhoon вылетели с базы в Линкольншире в сопровождении самолета-заправщика Voyager. Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что операция была начата из-за инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши.

Ранее в Польше обнаружили последний «заблудившийся» беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Дрон был найден на территории гмины Корше Варминьско-Мазурского воеводства, в 50 метрах от жилой постройки. БПЛА заметил владелец земельного участка.

Польша
Великобритания
истребители
беспилотники
