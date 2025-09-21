«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 14:44

Мужчина с пистолетом пытался вернуть залог за аренду квартиры с клопами

В Петербурге драка из-за клопов в квартире закончилась стрельбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих участников потасовки со стрельбой во Фрунзенском районе. Причиной потасовки стали разногласия мужчин 37 и 42 лет из-за аренды квартиры, они доставлены в отдел полиции для разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Младший из них написал в отделе заявление на своего оппонента,уточнили в ведомстве.

Было установлено, что 4 августа мужчина арендовал квартиру в доме у 39-летней женщины, однако вскоре обнаружил в квартире клопов и тараканов. Он решил досрочно расторгнуть договор и вернуть залог, но хозяйка отказалась возвращать деньги. Знакомый хозяйки вызвал оппонента на улицу. Там завязалась потасовка, арендатор достал пистолет и выстрелил в воздух, после чего сел за руль и уехал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, травматический пистолет у владельца изъяли.

Ранее в Подмосковье конфликт между молодыми людьми в Раменском районе перерос в драку, в ходе которой один из участников произвел выстрел из сигнального пистолета. Задержанным оказался 15-летний школьник.

