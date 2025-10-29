Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 13:45

Хрустящие снаружи, нежные внутри: ваш новый любимый рецепт оладьев

Хрустящие снаружи, нежные внутри: ваш новый любимый рецепт оладьев Хрустящие снаружи, нежные внутри: ваш новый любимый рецепт оладьев Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Замесите тесто из 200 г муки, 150 мл минеральной воды, столовой ложки растительного масла и щепотки соли. Оставьте под полотенцем на 25 минут — углекислый газ создаст естественные пузырьки. Не перемешивайте! Аккуратно выкладывайте тесто на сухую холодную сковороду, только потом включайте средний огонь. Когда поверхность покроется дырочками, переверните. Готовые оладьи сразу погрузите на 3 секунды в ледяное молоко с ванилью (100 мл молока + 1/3 пакетика ванильного сахара), затем выложите на решетку. Пропитка создаст влажную нежную текстуру внутри при хрустящей корочке. Подавайте с облаком взбитого творога и цедрой лимона.

Ранее мы писали про Топ-10 идеальных завтраков за 15 минут: проверено в СССР

простые рецепты
быстрые рецепты
оладьи
советы
Оксана Головина
О. Головина
