Замесите тесто из 200 г муки, 150 мл минеральной воды, столовой ложки растительного масла и щепотки соли. Оставьте под полотенцем на 25 минут — углекислый газ создаст естественные пузырьки. Не перемешивайте! Аккуратно выкладывайте тесто на сухую холодную сковороду, только потом включайте средний огонь. Когда поверхность покроется дырочками, переверните. Готовые оладьи сразу погрузите на 3 секунды в ледяное молоко с ванилью (100 мл молока + 1/3 пакетика ванильного сахара), затем выложите на решетку. Пропитка создаст влажную нежную текстуру внутри при хрустящей корочке. Подавайте с облаком взбитого творога и цедрой лимона.

