Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 16:28

Топ-10 идеальных завтраков за 15 минут: проверено в СССР

Топ-10 идеальных завтраков за 15 минут: проверено в СССР Топ-10 идеальных завтраков за 15 минут: проверено в СССР Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мы собрали для вас самые любимые, самые простые и самые вкусные рецепты советских завтраков. Те самые, что мама или бабушка готовили почти не глядя, но которые навсегда остались в памяти теплым воспоминанием о детстве, семье, большом и дружном завтраке перед школой или работой. Готовьте с любовью и ностальгией!

Секрет идеальной советской глазуньи

Кулинарный антиквариат: сырники по ГОСТу

Вот с чем ели яичницу в СССР по утрам

Манная каша с вареньем

Варим молочный суп

Варим какао с пенкой

Блины на кефире — очень простой рецепт

Варим рисовую кашу на молоке

Домашние гренки из белого хлеба

Творожная запеканка с манкой по советскому рецепту

Секрет идеальной советской глазуньи

Классический советский завтрак с яйцом и сосиской готовился в чугунной сковороде — она идеально держала жар, что было особенно важно в ту пору, когда не существовало современной техники. На хорошо прогретой поверхности растапливали немного масла или привычного тогда кулинарного жира. «Докторскую» сосиску надрезали вдоль, не доходя до конца, и выкладывали на сковороду, слегка расправляя в виде сердца. После того как она подрумянивалась с обеих сторон, между ее «крыльев» аккуратно вливали яйца, стараясь не повредить желтки. Блюдо солили и держали на огне до момента, пока белок не становился матовым и плотным. Такую яичницу подавали с кусочком черного хлеба и свежезаваренным чаем — простой, сытный и душевный завтрак, который заряжал энергией с самого утра.

Кулинарный антиквариат: сырники по ГОСТу

Для приготовления сырников творог лучше выбрать рассыпчатый, без излишней влаги — так они сохранят аккуратную форму. К творогу добавляется мука, небольшая щепотка соли и сахар по вашему вкусу. Все ингредиенты следует соединить в однородную нежную массу, стараясь не переусердствовать с вымешиванием, чтобы сырники оставались воздушными. Из готовой творожной массы формируются округлые лепешки, которые перед жаркой нужно обвалять в муке. Обжаривать их следует на хорошо разогретой сковороде до появления румяной корочки, затем убавить огонь и довести до готовности под крышкой. Подавайте сырники со сметаной — классическим дополнением, популярным еще с советских времен, или с вашим любимым джемом.

Топ-10 идеальных завтраков за 15 минут: проверено в СССР Топ-10 идеальных завтраков за 15 минут: проверено в СССР Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вот с чем ели яичницу в СССР по утрам

Классическая яичница начинается с пары свежих яиц, нескольких ломтиков ароматной докторской колбасы и кусочка сливочного масла. Колбасу обжаривают на хорошо разогретой сковороде до появления румяной и аппетитной корочки, после чего аккуратно выливают яйца. Слегка посолив и поперчив, всего через несколько минут можно наслаждаться тем самым вкусным и простым завтраком, который напоминает о домашнем уюте.

Манная каша с вареньем

Рождение идеальной манной каши — это небольшой ритуал, где главный участник — пенящееся на плите молоко. В его бурлящую стихию медленно погружается манная крупа. Непрерывное движение ложки в этот момент — залог будущей шелковистой текстуры. В самом начале этого таинства в кипящее молоко отправляются кристаллы сахара и несколько крупинок соли, чтобы мягко оттенить нежность крупы. Готовую кашу непременно нужно одарить кусочком сливочного масла. Положите его в самую сердцевину, и вы увидите, как он, медленно угасая, превратится в сияющий золотистый след. Этот восхитительный финал венчает ложка рубинового варенья, чья яркая кислинка рифмуется со сливочной сладостью, создавая идеальный союз вкуса.

Варим молочный суп

Бабушка неотрывно стояла у плиты, неспешно помешивая молоко старой деревянной ложкой, чтобы оно не убежало. В только что вскипевшее молоко она всыпала нежную вермишель-паутинку, и уже через несколько минут по кухне разносился дивный аромат детства. Секрет заключался в верном соотношении молока и лапши, которое она знала наизусть.

В каждую глубокую тарелку непременно добавляли сливочное масло, оно медленно расходилось аппетитным солнечным кружком. Одни предпочитали подсластить суп, другие — слегка подсаливали. У каждой семьи был свой особый ритуал приготовления, но в основе всегда лежали неизменные ценности — душевная простота и забота о самых маленьких.

Топ-10 идеальных завтраков за 15 минут: проверено в СССР Топ-10 идеальных завтраков за 15 минут: проверено в СССР Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Варим какао с пенкой

Горячий напиток разливали по кружкам, и его поверхность тут же покрывалась нежной пенкой, похожей на золотистую бархатную пленку. Эта сладкая и довольно плотная шапка была таким лакомством, что многие предпочитали сначала съесть ее ложкой, а уже потом наслаждаться самим напитком. Секрет его безупречного вкуса заключался в гармонии: на литр молока брали достаточное количество какао-порошка и сахара, что создавало идеальный баланс.

Блины на кефире — очень простой рецепт

Окунитесь в атмосферу уютной советской кухни с рецептом невероятно пышных блинов на кефире! Для их приготовления вам потребуются кефир, яйца, пшеничная мука, сахарный песок, щепотка соли, пищевая сода и растительное масло.

Секрет воздушных блинов начинается с приготовления яичной основы, в которую сразу добавляются сахар и соль. Затем вливается кефир, и все соединяется с достаточным количеством просеянной муки, чтобы тесто получилось без единого комочка. Особенность рецепта — в добавлении пищевой соды без гашения, которая и обеспечит ту самую пористую текстуру. После тщательного вымешивания в тесто вливается растительное масло для эластичности. Жарить блины лучше на хорошо разогретой сковороде, также смазанной маслом, до появления соблазнительной золотистой корочки с обеих сторон.

Топ-10 идеальных завтраков за 15 минут: проверено в СССР Топ-10 идеальных завтраков за 15 минут: проверено в СССР Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Варим рисовую кашу на молоке

Классическая молочная рисовая каша начинается с круглозерного риса, который создает идеальную кремовую текстуру. Его тщательно промывают и всыпают в подогретое цельное молоко, едва доведенное до кипения. Сразу же добавляется щепотка соли и немного сахарного песка для гармонии вкуса.

Самое важное — это медленное томление под плотно закрытой крышкой на самом маленьком огне. За полчаса или чуть больше рис полностью раскрывается, насыщается молоком и доходит до нежной консистенции. Затем каше необходимо настояться — 15 минут отдыха под крышкой творят чудеса, делая ее особенно ароматной и насыщенной. В завершение в готовую кашу добавляют кусочек сливочного масла, которое придает ей завершающий бархатный вкус.

Домашние гренки из белого хлеба

За основу этого простого и вкусного блюда возьмите слегка зачерствевший белый хлеб. Его следует нарезать на аккуратные ломтики. Далее готовится яично-молочная смесь, которую можно слегка присолить по вкусу. Каждый кусочек хлеба нужно обмакнуть в полученную смесь с двух сторон, чтобы он хорошо ею пропитался. Обжариваются ломтики на разогретой сковороде с добавлением сливочного масла. Готовьте их на умеренном огне до появления с обеих сторон аппетитной золотистой хрустящей корочки.

Топ-10 идеальных завтраков за 15 минут: проверено в СССР Топ-10 идеальных завтраков за 15 минут: проверено в СССР Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожная запеканка с манкой по советскому рецепту

Основой для нежной творожной запеканки с манкой станет свежий творог. К нему добавляются манная крупа, куриные яйца, сахарный песок и для аромата щепотка ванилина. Все компоненты необходимо тщательно соединить до однородности и оставить на некоторое время, чтобы манка слегка набухла. Получившуюся воздушную массу перекладывают в подготовленную форму и отправляют в духовой шкаф. Запекается десерт при средней температуре до появления румяной золотистой корочки.

Ранее мы рассказывали про сборник рецептов самых вкусных блюд

Читайте также
Грузинский омлет борано: такой вкуснятины из сыра и яиц на завтрак вы еще не ели
Общество
Грузинский омлет борано: такой вкуснятины из сыра и яиц на завтрак вы еще не ели
Ленивый ужин с мясом и грибами. Вкуснейшие удмуртские перепечи — завернула, сложила, дальше готовится само
Общество
Ленивый ужин с мясом и грибами. Вкуснейшие удмуртские перепечи — завернула, сложила, дальше готовится само
Тосканский суп-запеканка подойдет для любого случая! Подаем с гренками или картофельными булочками
Общество
Тосканский суп-запеканка подойдет для любого случая! Подаем с гренками или картофельными булочками
Полкочана капусты и немного муки — пеку шарлотку с капустой! Нежное тесто на кефире и много начинки
Общество
Полкочана капусты и немного муки — пеку шарлотку с капустой! Нежное тесто на кефире и много начинки
Выбросьте сложные рецепты! Советские десерты, которые получаются у всех
Семья и жизнь
Выбросьте сложные рецепты! Советские десерты, которые получаются у всех
завтраки
рецепты
СССР
простые рецепты
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили идею рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ
Эксперт объяснил, препятствует ли высокая ставка ЦБ росту экономики
Политолог раскрыл, почему Трамп сделал выбор в пользу диалога с Путиным
Появились новые детали об украденных из Лувра украшениях
Названы регионы, которые может поразить новая российская реактивная бомба
Силы ПВО защитили Брянскую область от украинских атак
Сбербанк повысил ставки по вкладам: для кого, на сколько, новые условия
Военкор объяснил, почему Запад хочет прекращения огня на Украине
Популярный блогер и журналистка объявлены террористами в России
Раскрыты опасения Евросоюза из-за позиции Трампа по Украине
Ахматовец показал предмет, отправивший «на тот свет» 700 солдат ВСУ
С нижегородских перевозчиков взыскали 2,8 млн рублей за нарушения
Невидимые помощники: как техника работает, пока мы отдыхаем
У некоторых россиян вернулась возможность звонить в Telegram и WhatsApp
В Саратове двое подростков получили сроки за попытку сбыта наркотиков
Контрабандист попытался провезти сигареты в плюшевом медведе
Раскрыто, какие страны захотят присутствовать на встрече в Будапеште
В РФ нарастили производство легендарной снайперской винтовки для нужд СВО
Стало известно о масштабном наступлении ВС России на одном направлении
«Народ ждет»: полковник высказался о возможном взятии Херсона
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Могли улететь на вертолете? Поиски Усольцевых 19 октября: последние новости
Регионы

Могли улететь на вертолете? Поиски Усольцевых 19 октября: последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.