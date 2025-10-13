Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 16:30

Возвращаемся в детский сад: варим какао с пенкой, как в далеком прошлом

Возвращаемся в детский сад: варим какао с пенкой, как в далеком прошлом Возвращаемся в детский сад: варим какао с пенкой, как в далеком прошлом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто помнит то самое какао из детского сада, которое подавали в толстых белых кружках? Теплое, сладкое, с той самой пенкой наверху, которую все старались съесть первой. Самые вкусные завтраки в СССР невозможно представить без этого напитка, ставшего символом беззаботного детства.

Повара готовили какао по строгой технологии. Порошок разводили в небольшом количестве молока до однородной массы, затем добавляли горячее молоко и сахар. Варили на плите, постоянно помешивая, чтобы не пригорело. Именно от этого процесса появлялась та самая пенка, которую дети обожали.

Напиток разливали по кружкам еще горячим, и пенка покрывала поверхность золотистой пленкой. Она была сладкой, немного плотной, и многие съедали ее ложечкой отдельно. Пропорции были идеальными: на литр молока примерно 2–3 столовые ложки какао-порошка и сахар по вкусу.

Самые вкусные завтраки в СССР отличались именно такой простотой и натуральностью продуктов. Садиковское какао с пенкой навсегда осталось в памяти как вкус счастливого детства, когда каждое утро начиналось с чего-то теплого и по-настоящему домашнего.

Ранее мы рассказывали о рецепте настоящих кренделей!

СССР
ностальгия
простые рецепты
кухня
готовка
завтраки
детство
Валентина Еремеева
В. Еремеева
