Возвращаемся в детский сад: варим какао с пенкой, как в далеком прошлом

Кто помнит то самое какао из детского сада, которое подавали в толстых белых кружках? Теплое, сладкое, с той самой пенкой наверху, которую все старались съесть первой. Самые вкусные завтраки в СССР невозможно представить без этого напитка, ставшего символом беззаботного детства.

Повара готовили какао по строгой технологии. Порошок разводили в небольшом количестве молока до однородной массы, затем добавляли горячее молоко и сахар. Варили на плите, постоянно помешивая, чтобы не пригорело. Именно от этого процесса появлялась та самая пенка, которую дети обожали.

Напиток разливали по кружкам еще горячим, и пенка покрывала поверхность золотистой пленкой. Она была сладкой, немного плотной, и многие съедали ее ложечкой отдельно. Пропорции были идеальными: на литр молока примерно 2–3 столовые ложки какао-порошка и сахар по вкусу.

Самые вкусные завтраки в СССР отличались именно такой простотой и натуральностью продуктов. Садиковское какао с пенкой навсегда осталось в памяти как вкус счастливого детства, когда каждое утро начиналось с чего-то теплого и по-настоящему домашнего.

