13 октября 2025 в 11:11

Вкус детства на завтрак: творожная запеканка с манкой по советскому рецепту

Советская запеканка с манкой Советская запеканка с манкой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самые вкусные завтраки в СССР часто были простыми и полезными. Одним из любимых утренних блюд советских людей была творожная запеканка с манкой — сытная и нежная. Ее легко приготовить, а вкус покорит ваше сердце.

Для творожной запеканки с манкой понадобится: 500 г творога, 3 столовые ложки манной крупы, 2 яйца, 3 столовые ложки сахара и щепотка ванилина. Все ингредиенты смешивают и дают манке разбухнуть около 10 минут. Затем массу выкладывают в форму и запекают при 180 °C около 35 минут до золотистой корочки.

Эта творожная запеканка получается воздушной и нежной, отлично подходит для семейного завтрака. Попробуйте ее, чтобы ощутить вкус советского детства и зарядиться энергией на весь день.

Ранее мы поделились традиционным рецептом сочных голубцов.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
