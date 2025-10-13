По этому рецепту готовила ваша бабушка: варим рисовую кашу на молоке

По этому рецепту готовила ваша бабушка: варим рисовую кашу на молоке

По этому рецепту готовила ваша бабушка: варим рисовую кашу на молоке

У вас получится нежная рисовая каша на молоке, если сварите ее по нашему рецепту. Начинаем утро с приятной ностальгии! Что закупали советские женщины? Рис (обязательно круглозерный) — 200 г, цельное молоко — 1 л, сахар-песок — 40 г, соль — 5 г, сливочное масло — 50 г.

Рисовая каша на молоке готовится так: промытые зерна риса всыпать в молоко, доведенное до кипения, добавить сахар и соль. Томить на минимальном нагреве 30–40 минут под плотной крышкой. Подождать примерно 15 минут, чтобы каша вышла еще вкуснее. И все! Добавляем масло перед подачей. Это суперзавтрак — настроение поднимется на 100 баллов!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт полезного салата из редиски.