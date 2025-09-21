«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 14:37

Жителю Петербурга сломали челюсть после замечания на детской площадке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 45-летний житель Васильевского района получил перелом челюсти и множественные ушибы лица после того, как сделал замечание незнакомцам, распивающим алкоголь на детской площадке, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Задержан 34-летний подозреваемый, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

20 сентября около 19 часов в полицию Василеостровского района поступило сообщение о том, что несколько мужчин избивают одного во дворе дома 25 по 18-й линии Васильевского острова, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании участника драки со стрельбой в Раменском районе Московской области, которым оказался 15-летний школьник. Он выстрелил в оппонентов из сигнального пистолета и скрылся.

До этого прокуратура Московской области вынесла обвинительное заключение по делу 34-летнего приезжего из Ульяновской области, который гаечным ключом забил насмерть двоих собутыльников. Он обвиняется в совершении преступления по статье 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц».

переломы
Санкт-Петербург
драки
задержания
происшествия
Россия
