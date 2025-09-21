Жителю Петербурга сломали челюсть после замечания на детской площадке

В Санкт-Петербурге 45-летний житель Васильевского района получил перелом челюсти и множественные ушибы лица после того, как сделал замечание незнакомцам, распивающим алкоголь на детской площадке, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Задержан 34-летний подозреваемый, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

20 сентября около 19 часов в полицию Василеостровского района поступило сообщение о том, что несколько мужчин избивают одного во дворе дома 25 по 18-й линии Васильевского острова, — говорится в сообщении.

